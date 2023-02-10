Наразі затримано трьох фігурантів справи, слідство триває

Під час обшуків у підпільних нарколабораторіях в Івано-Франківській області слідчі ДБР виявили амфетамін, екстазі, гашиш та марихуану на 5 млн грн. За даними правоохоронців, щомісячний обіг наркотиків тут складав не менше 10 мільйонів грн. До злочинної групи входило понад десять людей, виготовлені на Прикарпатті наркотики розповсюджували через кур’єрів та відправляли поштою. Клієнтів шукали і серед військових. Наразі затримали трьох членів наркогрупи, готується арешт їхнього майна.

Як у п’ятницю, 10 лютого, повідомила прес-служба ДБР, учасники злочинної групи з Івано-Франківської області підпільно виготовляли та розповсюджували наркотики у різних регіонах України, в тому числі у прифронтових районах. Наркоділки навіть намагалися знайти канали реалізації товару серед українських військових. За попередніми даними, щомісячний обіг наркотиків складав щонайменше 10 мільйонів гривень. До злочинної групи входило понад десять осіб.

«Наркотики виготовлялися у підпільних лабораторіях. Для розповсюдження використовували кур’єрів та поштові відправлення. Правоохоронці задокументували численні факти виготовлення та збуту амфетаміну, екстазі, гашишу та марихуани», – йдеться у повідомленні.

ДБР провело 26 санкціонованих обшуків на території Івано-Франківської області. Слідчі вилучили майже 4 кг амфетаміну, 1 кг марихуани, інші наркотичні речовини та прекурсори, з яких можна було виготовити щонайменше 30 тисяч доз. Вартість наркотиків на чорному ринку сягає щонайменше 5 млн гривень.

Під час обшуків також вилучили лабораторне обладнання, банківські картки, мобільні термінали, комп’ютерна техніка та понад 300 тисяч гривень готівки. В одного з фігурантів знайдена ще й георгіївська стрічка.

Наразі вже затримано трьох осіб, яким вже повідомлено про підозру у виробництві та збуті наркотичних засобів (ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України). Досудове розслідування триває.