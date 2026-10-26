ДБР затримало дезертира, який працював на росіян

Державне бюро розслідувань затримало військового, який самовільно залишив місце служби та почав працювати на російську спецслужбу. Дезертир на замовлення ФСБ шпигував за українськими військовими на Херсонщині та Запоріжжі. Про це у понеділок, 26 жовтня, повідомили на сайті ДБР.

За даними слідчих, чоловіка мобілізували наприкінці 2024 року. Після навчання та кількох місяців служби він втік із частини та переховувався на півдні України.

Через відсутність стабільного заробітку дезертир погодився працювати на російську ФСБ. За завданням окупантів зрадник збирав інформацію про підрозділи ЗСУ у Запорізькій та Херсонській областях. Зокрема, шпигун передавав окупантам інформацію про розташування та переміщення українських військових, а також про їхнє озброєння та техніку.

Росіяни завдавали ударів по місцях розташування ЗСУ за координатами, які отримали від дезертира. Відомо, що внаслідок російських обстрілів українські військові дістали поранення, а їхня техніка зазнала пошкоджень.

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Згодом дезертир вирішив повернутися до служби, щоб отримати більше інформації та продовжити працювати на росіян, однак його викрили та затримали. Чоловіку оголосили підозру в самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України) та державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – довічне позбавлення волі. Суд уже обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 8 жовтня СБУ повідомляла про затримання дезертира, який повернувся до служби, щоб допомогти росіянам атакувати штурмовий полк ЗСУ.