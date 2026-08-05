На Харківщині затримали офіцера ВСП під час одержання хабаря

На Харківщині Державне бюро розслідувань затримало офіцера Військової служби правопорядку за вимагання хабаря у бійця, який самовільно залишив місце служби. Про це у середу, 5 серпня, повідомили на сайті ДБР.

Затриманий – керівник групи ВСП у місті Дергачі Харківської області, який вимагав у військового, що перебував у СЗЧ, 10 тис. доларів. За хабар офіцер обіцяв не повідомляти командування військової частини та правоохоронців про його місцеперебування.

За даними слідчих, офіцер навмання обрав у базі даних одного з військових, які перебували у СЗЧ, приїхав до нього додому та залякував затриманням у разі відмови надати хабар.

«Гроші офіцер цинічно називав “донатом на ЗСУ”. Дізнавшись, що військовослужбовець має трикімнатну квартиру, він запропонував йому продати житло, щоб розрахуватися за послуги», – повідомили у ДБР.

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Правоохоронці затримали офіцера під час одержання грошей. Крім того, під час обшуку у затриманого вилучили боєприпаси до автоматичної зброї та димову шашку. Офіцеру ВСП оголосили підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, поєднаному з її вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, 19 червня ДБР повідомило про затримання командира взводу, який вимагав у сестри військового, що повернувся до служби після СЗЧ, 80 тис. грн хабаря.