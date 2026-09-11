ДБР знало про порушення у полку «Скеля» до розголосу у ЗМІ

Центр протидії корупції заявив, що Державне бюро розслідувань знало про порушення у 425 окремому штурмовому полку «Скеля» за кілька місяців до публікації матеріалу «Бабеля», однак не відкривало кримінальних проваджень. Про це свідчить відповідь Офісу військового омбудсмена на запит народних депутатів.

ЦПК отримав доступ до відповіді Офісу військового омбудсмена на запит народних депутатів. Документ містить копії вісьмох листів, надісланих омбудсменом до ДБР з березня по червень 2026 року. У листах Офіс військового омбудсмена повідомляв про скарги бійців або їхніх родичів на порушення у підрозділі. Йшлося, зокрема, про побиття, катування, погрози із застосуванням зброї, несвоєчасно надану медичну допомогу, а також загибель бійців унаслідок побиття.

Однак ДБР здебільшого відмовляло у початку розслідування, аргументуючи це нестачею доказів, та відписувало, що передало інформацію Військовій службі правопорядку або іншим правоохоронцям. Як приклад ЦПК наводить лист сестри військового, яка стверджувала, що її брат помер у лікарні через невчасно надану медичну допомогу після побиття.

«За результатом розгляду вказаних матеріалів встановлено, що в них не викладено повних та обʼєктивних даних, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності слідчих органів Державного бюро розслідувань, у звʼязку з чим на даний час відсутні достатні підстави для внесення вищевказаних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – йшлося у відповіді ДБР на лист Офісу військового омбудсмена.

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ЦПК зазначає, що ДБР розпочало розслідування небойових смертей у «Скелі» лише після публікації матеріалу «Бабеля».

«З усіх відповідей ДБР, які отримав ЦПК, лише дві інформували про те, що правоохоронці почали розслідування, а не формально передали скаргу до ВСП. [...] Інші 6 з 8 відповідей були про те, що ДБР не вбачає достатніх підстав для відкриття провадження та направляє скарги до ВСП», – йдеться у повідомленні ЦПК.

Нагадаємо, 23 червня «Бабель» повідомив, що з кінця 2025 року до весни 2026 року у полку «Скеля» щонайменше 26 бійців померли не внаслідок бойових дій. Офіційні причини смертей військових – пневмонія, серцево-судинні захворювання та інші хвороби. Водночас бійці та родичі заявляли про факти катування у полку та інші порушення, що могли призвести до загибелі.

Вже 24 червня ДБР повідомило про початок розслідування, а 25 червня стало відомо, що командира полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов’язків.

30 червня тодішній Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ДБР розпочало розслідування у полку ще до матеріалу «Бабеля», а командир «Скелі» ще кілька місяців тому доповідав про усунення порушень.