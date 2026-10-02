Заморозки стають сильнішими: синоптик назвав області, де знизиться температура на вихідних
Прогноз Ігоря Кібальчича по областях
Жовтень прийшов до України із заморозками, хоча вдень ще переважає тепла погода, характерна «бабиному літу». Синоптик Ігор Кібальчич розповів порталу «Метеопрог» прогноз погоди на вихідні, а також назвав області, де очікувати до -3°С вночі.
У суботу, 3 жовтня, у більшості областей України буде мінлива хмарність та без опадів. На заході температура повітря вночі становитиме від 2 до 7°С тепла, на поверхні ґрунту – місцями заморозки від 0 до -3°С; вдень повітря прогріється максимально до 22°С.
На півночі та у центрі країни вночі також на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки від 0 до -3°С, вдень потепліє до 19°С. У східних областях теж очікуються нічні заморозки до -3°С, а вдень максимально температура повітря сягне 16°С тепла.
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У суботу заморозків не прогнозують лише на півдні України. Температура повітря вночі там очікується у межах 5–10°С тепла, вдень потепліє до максимальних 17–22°С .
У неділю, 4 жовтня, є шанс, що заморозки відступлять. У західних областях температура повітря в нічний час очікується близько 4–9°С, вдень місцями потепліє до 24°С. На півночі та центрі вночі – від 4 до 10°С, вдень потепліє до 20–22°С тепла, також до 22°С тепла очікується і на півдні.
Найхолодніша погода 4 жовтня очікується на сході країни. Температура повітря вночі опуститься приблизно до 3–8°С, а вдень позначки термометрів показуватимуть 13–18°С.
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