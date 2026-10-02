На поверхні ґрунту місцями заморозки від 0 до -3°С

Жовтень прийшов до України із заморозками, хоча вдень ще переважає тепла погода, характерна «бабиному літу». Синоптик Ігор Кібальчич розповів порталу «Метеопрог» прогноз погоди на вихідні, а також назвав області, де очікувати до -3°С вночі.

У суботу, 3 жовтня, у більшості областей України буде мінлива хмарність та без опадів. На заході температура повітря вночі становитиме від 2 до 7°С тепла, на поверхні ґрунту – місцями заморозки від 0 до -3°С; вдень повітря прогріється максимально до 22°С.

На півночі та у центрі країни вночі також на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки від 0 до -3°С, вдень потепліє до 19°С. У східних областях теж очікуються нічні заморозки до -3°С, а вдень максимально температура повітря сягне 16°С тепла.

Карта погоди в Україні 3 жовтня (клікніть для збільшення)

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У суботу заморозків не прогнозують лише на півдні України. Температура повітря вночі там очікується у межах 5–10°С тепла, вдень потепліє до максимальних 17–22°С .

У неділю, 4 жовтня, є шанс, що заморозки відступлять. У західних областях температура повітря в нічний час очікується близько 4–9°С, вдень місцями потепліє до 24°С. На півночі та центрі вночі – від 4 до 10°С, вдень потепліє до 20–22°С тепла, також до 22°С тепла очікується і на півдні.

Найхолодніша погода 4 жовтня очікується на сході країни. Температура повітря вночі опуститься приблизно до 3–8°С, а вдень позначки термометрів показуватимуть 13–18°С.

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