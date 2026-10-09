У горах взимку 2026-2027 років сформується стійкий та глибокий сніговий покрив

Зима уже не за горами, але чи буде вона сніжною та морозною? «Телеграф» із посиланням на кліматичну модель європейської служби Copernicus Climate Change Service (C3S) назвав регіон, де прогнозують найбільше снігу.

На початку зими, у грудні 2026 року, не варто очікувати на формування стійкого снігового покриву. Головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова раніше розповідала, що через коливання температур сніг може швидко танути.

«Телеграф» пише, що лише один регіон України прийме основну масу опадів. Йдеться про Карпати, адже у горах взимку 2026-2027 років може сформуватися стійкий та глибокий сніговий покрив.

«Головним чинником сильних снігопадів стане географічне положення – на висоті від 1000–1200 метрів над рівнем моря зіткнуться вологі південні циклони з Балкан та холодне висотне повітря», – пишуть журналісти з посиланням на Copernicus Climate Change Service.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Раніше науковиця пояснила, якою буде погода взимку 2026–2027 років і коли українцям чекати на перший сніг.