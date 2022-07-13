Делегації України й РФ повторно зустрінуться в Туреччині щодо експорту українського зерна
Сторони зберуться наступного тижня для обговорення деталей та підписання документів
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В Стамбулі завершилися переговори Туреччини, РФ та України щодо забезпечення безпечного відвантаження зерна, яке очікує в українських портах. Турецьке інформаційне агентство Anadolu повідомило, що під час зустрічі було досягнуто домовленості щодо технічних питань відвантаження українського зерна. Також зазначається, що делегації знову зберуться наступного тижня у Туреччині для обговорення деталей та підписання офіційних документів.
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що були відпрацьовані всі деталі щодо безпечного перевезення зерна та інших суден з продовольством морським шляхом.
«Ми намагатимемося знайти рішення в координації з ООН. У цьому сенсі вирішено, що українська та російська делегації знову зустрінуться у Туреччині наступного тижня. На цій зустрічі будуть ще раз розглянуті всі деталі та підписано офіційний документ», – сказав міністр.
Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні розповів, що представники української делегації повідомили йому, що є певний прогрес. Найближчими днями деталі мають узгодити з Генеральним секретарем ООН. Також він зазначив, що, якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи.
«Ми справді докладаємо значних зусиль, щоб відновити постачання продовольства на світовий ринок. І я вдячний ООН і Туреччині за відповідні зусилля. Успіх цієї історії потрібен не тільки нашій державі, а й, без перебільшення, усьому світу», – розповів Зеленський.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про «великий крок вперед» у переговорах щодо експорту українського зерна.
«Промінь надії у світі, затьмареному кризами. Сьогодні в Стамбулі ми побачили великий крок вперед для забезпечення експорту українського продовольства через Чорне море. Я вітаю відданість усіх тих, хто працює над досягненням угоди для нашої загальної людяності», – написав він у Twitter.
За інформацією прес-служби Міністерства національної оброни Туреччини, переговори делегацій України, РФ та Туреччини за участі представників ООН тривали в павільйоні «Календер» близько 1,5 год.