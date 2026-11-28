Центральним обрядом вечорниць було кусання калити

День святого Андрія у 2026 році за новим церковним календарем відзначають 30 листопада. В Україні здавна напередодні свята влаштовували Андріївські вечорниці. Дівчата й хлопці збиралися разом, співали, жартували та брали участь в обрядових іграх. Про давні звичаї, що збереглися донині, пише УНІАН.

Традиції та звичаї на День святого Андрія

Однією з найвідоміших традицій було ворожіння на судженого. Дівчата намагалися дізнатися, коли вийдуть заміж і яким буде їхній майбутній обранець. Цей звичай зберігся в окремих родинах і громадах до наших днів.

Сьогодні Андріївські вечорниці проводять переважно як спосіб зберегти й передати наступним поколінням українські народні звичаї.

З церковного погляду день пам’яті апостола Андрія – це нагода для молитви, добрих справ і духовного зосередження. Вірянам варто уникати сварок, злості, заздрощів та осуду інших людей.

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Водночас чимало побутових заборон, які можна зустріти в народних календарях, не належать до офіційних церковних правил. Тож головне в цей день – не дотримання забобонів, а пошана до релігійного змісту свята та пам’яті апостола Андрія.

Калита та інші традиції Андріївських вечорниць

Центральним обрядом вечорниць було кусання калити – великого круглого коржа. Дівчата готували його разом і могли по черзі місити тісто. Калиту випікали так, щоб вона була щільною і твердою.

Корж підвішували на стрічці, а учасники намагалися відкусити шматочок без допомоги рук. За народним повір’ям, у того, кому це вдавалося, мало здійснитися бажання.

Не обходилося й без жартів. Один з учасників сідав верхи на кочергу, наче на коня, і тягнувся зубами до калити. Решта намагалися його розсмішити. Якщо він не стримував сміху, йому могли вимазати обличчя сажею.

На вечорницях також готували вареники та пиріжки з маком і горіхами. Таке частування символізувало достаток і добробут. Дівчата бажали одна одній кохання, щасливого заміжжя та родинної злагоди.