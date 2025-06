Олексій Чернишов перебуває у відрядженні до 22 червня

Відрядження віцепрем’єра – міністра національної єдності Олексія Чернишова, який перебуває за кордоном, підписали до кінця тижня. Після цього урядовець має повернутися до України, повідомив у п’ятницю, 20 червня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Під час години запитань до уряду Денис Шмигаль повідомив, що підписав відрядження до Чехії для Олексія Чернишова з 16 по 22 червня. Його відрядження відбулося на тлі затримання НАБУ та САП двох підозрюваних у мільярдній корупційній схемі посадовців, яких пов’язують з Чернишовим – секретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка.

За даними журналіста «Української правди» Михайла Ткача, після затримань посадовців Олексій Чернишов нібито не повернувся в Україну та під'єднався онлайн 17 червня до зустрічі на всеукраїнському форумі «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery». Форум організувало міністерство національної єдності.

20 червня вийшло розслідування «Української правди» про причетність Олексія Чернишова в корупційній оборудці у будівельній сфері. Водночас журналісти зазначають, що невідомо, чи дійсно закордонне відрядження Чернишова відбулося через витік інформації про розслідування НАБУ.

Зазначимо, раніше «УП» з посиланням на правоохоронців повідомляло, що в Чернишова у травні проводили обшуки. 13 червня НАБУ і САП викрили масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави:

колишнього держсекретаря Мінрегіону Василя Володіна;

колишнього радника міністра Максима Горбатюка;

колишньої директорки держпідприємства Алли Сушон;

забудовника Сергія Копистира та його довіреної особи Олега Татаренка.

Схема могла б завдати державі збитків на 1 млрд грн.

Горбатюка затримали 12 червня на території Шептицького району Львівської області при спробі втечі за кордон, а Володіну вже обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн.