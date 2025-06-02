Віталій Глагола є членом земельної комісії Ужгородської міської ради

Депутат Ужгородської міської ради від партії «Рідне Закарпаття», ексжурналіст і власник популярного в області телеграм-каналу Віталій Глагола виправив декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

У виправленій декларації Віталій Глагола згадав про 64 тис. євро, 36 тис. доларів та 970 тис. грн, які тримає готівкою разом з дружиною. Також вказав, що остання володіє часткою у приватному підприємстві «Доставка-Пі», співласником якого є Олександр Полуденний.

Нагадаємо, у 2024 році депутат Ужгородської міської ради разом з дружиною отримали понад 9 млн грн доходу від підприємницької діяльності. У власності сім’ї Віталія Глаголи залишаються придбані у 2023 році квартира в Ужгороді, два BMW та Audi A6, загальною вартістю понад 2,4 млн грн.

Додамо, що ексрепортер та ведучий «Тиси-1» і «Нового каналу» Віталій Глагола став депутатом Ужгородської міської ради у 2020 році по списку регіональної партії «Рідне Закарпаття», створеної нардепами Робертом Горватом, Василем Петьовкою, Владіславом Поляком і Валерієм Лунченком.

Він є членом земельної комісії міської ради, до якої входить також засуджений за самобуд у центрі Ужгорода депутат від ОПЗЖ Павло Маєрчик. Комісію очолює засуджений за корупцію Володимир Мильо. У березні 2021 року Віталій Глагола був серед депутатів, які проголосували за виділення під забудову зелених зон в Ужгороді. Ділянки повернули громаді у 2024 році.

На Telegram Віталія Глаголи, в якому він інформує про події в Україні та на Закарпатті, підписані понад 56 тис. читачів.