«За» рішення проголосувало 24 депутати, дев'ятеро - не голосувало

Депутатам Чернівецької міської ради дозволили їздити у відрядження за кордон без погодження мера. Рішення прийняли на сесії Чернівецької міськради і за нього проголосувало 24 депутати, дев'ятеро - не голосувало. Однак під час сесії обранці назвали таке рішення експериментальним, бо не відомо чи їх випустять за кордон без погодження міського голови прикордонники.

На сесії Чернівецької міської ради 27 червня депутати проголосували за рішення, за яким обранцям дозволяється їздити у відрядження за кордон без погодження міського голови. Вони можуть це робити зібравши документи зі свого основного місця роботи, повідомляє «Суспільне.Чернівці».

Проєкт рішення на розгляд сесії подала депутатка від фракції «Народний контроль» Світлана Каглянчук. Обраниця розповіла, що раніше для відряджень за кордон депутати мали отримати дозвіл міського голови. Однак, це обмежувало пересування депутатів.

«Депутати мають й основне місце своєї роботи, тому мета поїздок може бути різною. До робочих обов'язків голова міськради нічого не має, але ухвалює рішення, відпускати депутатів чи ні – це трохи неправильно. Попереднє рішення нас дуже обмежувало в пересуваннях. Колеги жалілися, що мають важливі справи, але не можуть виїхати», – зазначила Світлана Каглянчук.

Згідно з прийнятим рішенням, відтепер депутати можуть їздити за кордон за основним місцем роботи й погодження на це отримувати від секретаря міськради. Водночас мають за три дні до закордонного відрядження письмово повідомити секретаря про мету виїзду, куди та на скільки треба їхати, а також надати документ з підписом керівника установи чи організації, в якій працює.

Якщо ж відрядження стосується депутатських повноважень, то депутат повинен буде, як і раніше, отримати на це погодження мера – поїздка відбувається згідно з його розпорядженням. Відрядження оплачують самі депутати або сторона, яка їх приймає. Також депутат несе відповідальність за дотримання строків та порядок перетину держкордону.