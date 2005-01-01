Депутати ЛМР прийняли дві протилежні ухвали про пільговий проїзд учнів у громадському транспорті

Одна з ухвал передбачає платний, друга – безкоштовний проїзд

СуспільствоІрина Рєвунова, 22 березня7441

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Депутати Львівської міськради протягом одного сесійного засідання, 22 березня, прийняли дві протилежні ухвали щодо пільгового проїзду школярів у громадському транспорті Львова. За кожну з ухвал проголосували більшість депутатів.

На початку сесійного засідання 42 депутати проголосували за запропоновану юридичним департаментом ЛМР ухвалу, яка передбачала 50-відсоткову оплату за проїзд учнів у маршрутках у будні дні та обов’язкове пред’явлення ними учнівського квитка.

Однак уже в другій половині дня, під час того ж пленарного засідання 33 депутати, тобто мінімальна необхідна для прийняття рішення кількість, проголосували за запропоновану фракцією УКРОПу ухвалу, яка суперечить першій.

Друга ухвала передбачає повністю безкоштовний проїзд учнів не лише у маршрутках, а й у електротранспорті (зараз у електротранспорті учні мають купувати пільговий квиток, який коштує 50% від вартості загального квитка) з 7:00 до 20:00 у будні дні протягом навчального року. При цьому пред’явлення учнівського квитка ухвала не передбачає.

Очевидно, що впровадити в дію одразу дві ухвали неможливо, оскільки вони суперечать одна одній. Тож остаточне рішення лишається за міським головою Львова, який має право заветувати будь-яку з ухвал, або ж обидві.

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До теми

Львівська міськрада змінила правила пільгового проїзду школярів у маршрутках ZAXID.NET
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