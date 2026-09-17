Комісія стійкості ЛМР звернулася до прем'єра та голови ЛОВА через затягування погодження проєктів

Депутати Львівської міськради на засіданні у четвер, 17 вересня, звернулися до прем’єр-міністра та голови Львівської ОВА щодо проблеми затягування погодження важливих для Львова проєктів у кабінетах обласної військової адміністрації.

Депутат Тарас Ворко зачитав звернення від комісії стійкості та критичної інфраструктури до прем’єр-міністра Сергія Корецького та начальника Львівської ОВА Максима Козицького «щодо затягування процедур, необхідних реалізації критично важливих для Львівської громади проєктів».

За словами Тараса Ворка, документи щодо рекультивації Грибовицького сміттєзвалища подані до Львівської ОВА 4 березня 2026 року. Станом на 17 вересня минуло 197 днів, а необхідного рішення досі немає.

Документи щодо будівництва крематорію на Голосківському кладовищі подані 30 березня 2026 року. Минув 171 день, але питання досі не вирішене.

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«Це різні проєкти, але наслідки затримок однакові – втрата часу, ризик втрати коштів, додаткові витрати для громади та загроза зриву реалізації проєктів, частина з яких реалізується із залученням міжнародних партнерів. Ми не бачимо причин, чому рішення щодо критичних для громади об’єктів мають очікуватися місяцями», – йдеться у зверненні комісії стійкості.

Депутати закликали прем’єра та голову ЛОВА забезпечити розгляд поданих документів та не допустити затягування процедур.

«Мене завжди дивує ситуація, тому що в ОДА здебільшого працюють мешканці Львова, які вчилися у Львові, їхні діти вчаться у Львові. І коли йдеться про львівські проєкти, йде банальне непідписання документів. 197 днів не підписуються документи. А мешканці Львова чекають, коли відкриється крематорій. Мешканці мають запитання, коли буде фінальний акорд по рекультивації», – прокоментував ситуацію міський голова Андрій Садовий.

Зазначимо, проєкт будівництва крематорію у Львові на Голосківському цвинтарі розпочали у січні 2025 року. Фактично будівельні роботи розпочалися в серпні–вересні минулого року. Загальна вартість робіт з будівництва крематорію становить близько 170 млн грн. За даними ЛМР, у вересні 2026 року планувався тестовий запуск крематорію.

Роботи з рекультивації Грибовицького сміттєзвалища стартували у 2020 році та тривають у два етапи. Станом на весну 2026 року виконали близько 90% робіт: на території сформували систему захисту полігону та облаштували дренажні шари. Наступним етапом стане розвиток повноцінного рекреаційного простору.