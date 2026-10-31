У Київраді досі працюють депутати, обрані від ОПЗЖ

Депутати Київради, обрані від забороненої партії ОПЗЖ, активніше відвідують голосування щодо бюджету, земельних питань та оренди. Натомість під час розгляду рішень про перейменування вулиць і об’єктів міста з російськими та радянськими назвами їхня явка падає на 14 відсоткових пунктів порівняно зі звичайним рівнем. Це найбільша різниця серед усіх політичних сил у міській раді. Такі результати у п’ятницю, 30 жовтня, оприлюднила громадська ініціатива «Голка» за підсумками аналізу понад 9 400 голосувань Київради за шість років.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Київрада перейменувала низку міських об’єктів. Зокрема, вулиця Московська стала вулицею Князів Острозьких, станція метро «Площа Льва Толстого» отримала назву «Площа Українських героїв», а частині вулиці Лаврської повернули ім’я гетьмана Івана Мазепи.

Дослідницька журналістка та інженерка даних «Голки» Оксана Ставнійчук наголошує, що після заборони ОПЗЖ нові депутати від цієї політичної сили вже не можуть потрапити до місцевих рад. Тому, коли представниці партії Олена Букало та Марія Марк достроково склали мандати, їхні місця залишилися вакантними.

За словами Ставнійчук, Верховна Рада ще чотири роки тому могла розглянути урядовий законопроєкт №7476, який передбачав усунення проросійських сил із місцевої влади, однак цього не зробили. Водночас деякі місцеві ради змогли позбутися представників ОПЗЖ. Серед таких прикладів вона називає Київську обласну раду.

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У Київраді досі працюють не лише депутати, обрані від ОПЗЖ, а й Олександр Попов, який очолював Київську міську державну адміністрацію за президентства Віктора Януковича. На виборах мера Києва у 2020 році Попов посів друге місце після Віталія Кличка, випередивши Сергія Притулу. Тоді найбільшу підтримку ОПЗЖ отримала в центральній частині столиці, зокрема на Печерську.

Голова «Голки» Ірина Федорів нагадала, що саме Попов курував встановлення «йолки» на Майдані під час Революції Гідності. За її словами, прокуратура тоді повідомляла, що він схиляв міліцію до силового розгону протестувальників. Федорів вважає, що за сім років кияни могли забути про події Революції Гідності, тому держава не повинна покладатися лише на політичну пам’ять суспільства.

Вона наголосила на необхідності створити запобіжники до проведення повоєнних виборів. Зокрема, виборцям варто надати можливість відкликати депутатів без остаточного рішення партій, щоб очистити місцеву владу як від проросійських політиків, так і від корупціонерів.

Напередодні шостої річниці виборів до Київради «Голка» запустила онлайн-інструмент «Перезарядити країну тобі під силу. Київрада». Він містить інформацію про важливі рішення міської ради, зокрема корисні та шкідливі, а також показує, як за них голосували депутати й мер Віталій Кличко.

Нагадаємо, за даними дослідження громадської ініціативи «Голка», протягом шести років Віталій Кличко взяв участь у 437 із 2350 голосувань Київради щодо розгляду земельних питань по суті. Мер Києва підтримав 168 рішень — це близько 7% від загальної кількості таких голосувань. Водночас навіть за нечастої участі Кличка його голос міг стати вирішальним. Зокрема, він підтримав передання в оренду на 10 років 1,28 га землі в парку «Наталка» на Оболоні компанії «Гювексхаус» для будівництва ресторану чи інших комерційних об’єктів. Рішення набрало мінімально необхідні 61 голос, тож без голосу мера його не ухвалили б.