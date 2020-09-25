Депутати від СН набрали помічниками родичів, попри обіцянки Зеленського щодо кумівства
Жерналісти програми «Схеми» виявили низку народних депутатів від президентської фракції, які призначили своїми помічниками родичів
Щонайменше п’ятнадцять народних депутатів України з фракції «Слуга народу» призначили своїми помічниками дружин, братів та інших родичів. Деяких з них – на постійній основі, з виплатою підвищених зарплат та премій. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми».
Як йдеться у сюжеті, Володимир Зеленський перед обранням президентом обіцяв, що у владі «нових облич» «кумівства не буде». Натомість, низка народних депутатів від президентської фракції призначили своїми помічниками своє найближче оточення.
Зокрема, помічницями на громадських засадах стали дружини братів депутатів Стефанчуків: зокрема, Марина Стефанчук, дружина першого віце-спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука допомогає депутату Данилу Гетманцеву, голові Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Оксана Музика-Стефанчук допомагає своєму чоловікові, нардепу Миколі Стефанчуку.
відео «Радіо Свобода»
Микола Стефанчук, який раніше розповідав, що «головне, щоб дружина і чоловік не були в прямому підпорядкуванні, у відповідь журналістам повідомив, що в цьому випадку «тут швидше співпраця».
Народна депутатка Людмила Буймістер призначила своїм помічником на громадських засадах свого чоловіка, а у депутатів Юрія Корявченкова та Ігоря Василіва помічницями стали їхні дружини, теж на громадських засадах.
У Олександра Санченка – помічник на громадських засадах його батько. У кількох нардепів помічниками були призначені їхні брати: зокрема, у Олександра Скічка, Миколи Кириченка, Богдана Яременка, Ігоря Копитіна. Брат останнього згадувався на сайті парламенту також і як радник підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який очолює його брат-депутат.
Також у Георгія Мазурашу помічником на громадських засадах працює брат, з яким, як він каже, «він хрестив дітей». У розмові із журналістами він зауважив: «Ми не вирішуємо якісь там справи – в тому контексті негативному, в якому у нас сприймається кумівство».
Деякі з родичів нардепів стали помічниками на постійній основі, тобто отримали зарплату і премії.
Зокрема, чоловік депутатки Марини Нікітіної, якого вона призначила своїм помічником у парламенті, отримував зарплату з держбюджету впродовж півроку. Відповідно до документів з Верховної Ради, загалом вийшло близько 95 тисяч гривень. У березні 2020-го Нікітіна попросила його звільнити з цієї посади.
Після обрання депутатом Володимир Тимофійчук попросив призначити помічником свого родича і встановити для нього заробітну плату в 24 тисячі гривень. У НАЗК виявили, що депутат «діяв в умовах реального конфлікту інтересів», тепер ця справа розглядається у Печерському району суді Києва.
Максим Березін також у перший тиждень своєї роботи депутатом попросив призначити своєму брату як помічникові зарплату в сумі 48 тисяч гривень. Згодом Березін це подання відкликав, а у коментарі журналістам заявив, що «бути помічником на громадських засадах – не є порушенням закону».
Підвищення зарплати та призначення премії для свого помічника – сина першого помічника президента Сергія Шефіра – просив народний депутат, заступник голови фракції Юрій Кісєль.
Призначення родичів своїми помічниками, йдеться у розслідуванні, також суперечить передвиборчим обіцянкам кандидата в президенти Володимира Зеленського про те, що «кумівства не буде» і про його країну мрії, – де підставою призначення на посаду стають «розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей».
Водночас більшість опитаних депутатів вважають, що їхні родичі отримали посади помічників через свою професійність. Зокрема, Олександр Санченко, який призначив своїм помічником батька підкреслив, що «кумівство – коли береться хтось, хто не компетентний, і просто ставиться. Ось це кумівство».
Нардеп Олександр Скічко розповів, що його брат-помічник має три вищі освіти і консультує його періодично по різних питаннях, що стосуються економіки.
Микола Кириченко заявив, що негативно ставиться до кумівства у владі, але у призначенні свого брата своїм помічником нічого поганого не бачить: «Ну, рідний брат, ви ж самі розумієте...Він сам займається бізнесом, я не прив’язаний до нього».
Депутат Юрій Корявченков у відповідь також наголосив, що його дружина працює його помічником на громадських засадах, без зарплати.
Як інформував ZAXID.NET, 17 вересня Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє близьким родичам ставати помічниками-консультантами депутатів усіх рівнів: як Верховної Ради, так і місцевих рад і Верховної Ради АР Крим.
Зазначимо, що навіть якщо помічник народного депутата перебуває на громадських засадах і не отримує зарплатню, він може вільно ходити парламентом, має доступ до найвищих посадовців, за своїм посвідченням також може входити у приміщення центральних та місцевих органів влади.