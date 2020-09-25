17 вересня Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє близьким родичам ставати помічниками-консультантами депутатів усіх рівнів

Щонайменше п’ятнадцять народних депутатів України з фракції «Слуга народу» призначили своїми помічниками дружин, братів та інших родичів. Деяких з них – на постійній основі, з виплатою підвищених зарплат та премій. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми».

Як йдеться у сюжеті, Володимир Зеленський перед обранням президентом обіцяв, що у владі «нових облич» «кумівства не буде». Натомість, низка народних депутатів від президентської фракції призначили своїми помічниками своє найближче оточення.

Зокрема, помічницями на громадських засадах стали дружини братів депутатів Стефанчуків: зокрема, Марина Стефанчук, дружина першого віце-спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука допомогає депутату Данилу Гетманцеву, голові Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Оксана Музика-Стефанчук допомагає своєму чоловікові, нардепу Миколі Стефанчуку.

відео «Радіо Свобода»

Микола Стефанчук, який раніше розповідав, що «головне, щоб дружина і чоловік не були в прямому підпорядкуванні, у відповідь журналістам повідомив, що в цьому випадку «тут швидше співпраця».

Народна депутатка Людмила Буймістер призначила своїм помічником на громадських засадах свого чоловіка, а у депутатів Юрія Корявченкова та Ігоря Василіва помічницями стали їхні дружини, теж на громадських засадах.

У Олександра Санченка – помічник на громадських засадах його батько. У кількох нардепів помічниками були призначені їхні брати: зокрема, у Олександра Скічка, Миколи Кириченка, Богдана Яременка, Ігоря Копитіна. Брат останнього згадувався на сайті парламенту також і як радник підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який очолює його брат-депутат.

Також у Георгія Мазурашу помічником на громадських засадах працює брат, з яким, як він каже, «він хрестив дітей». У розмові із журналістами він зауважив: «Ми не вирішуємо якісь там справи – в тому контексті негативному, в якому у нас сприймається кумівство».

Деякі з родичів нардепів стали помічниками на постійній основі, тобто отримали зарплату і премії.

Зокрема, чоловік депутатки Марини Нікітіної, якого вона призначила своїм помічником у парламенті, отримував зарплату з держбюджету впродовж півроку. Відповідно до документів з Верховної Ради, загалом вийшло близько 95 тисяч гривень. У березні 2020-го Нікітіна попросила його звільнити з цієї посади.

Після обрання депутатом Володимир Тимофійчук попросив призначити помічником свого родича і встановити для нього заробітну плату в 24 тисячі гривень. У НАЗК виявили, що депутат «діяв в умовах реального конфлікту інтересів», тепер ця справа розглядається у Печерському району суді Києва.

Максим Березін також у перший тиждень своєї роботи депутатом попросив призначити своєму брату як помічникові зарплату в сумі 48 тисяч гривень. Згодом Березін це подання відкликав, а у коментарі журналістам заявив, що «бути помічником на громадських засадах – не є порушенням закону».

Підвищення зарплати та призначення премії для свого помічника – сина першого помічника президента Сергія Шефіра – просив народний депутат, заступник голови фракції Юрій Кісєль.

Призначення родичів своїми помічниками, йдеться у розслідуванні, також суперечить передвиборчим обіцянкам кандидата в президенти Володимира Зеленського про те, що «кумівства не буде» і про його країну мрії, – де підставою призначення на посаду стають «розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей».

Водночас більшість опитаних депутатів вважають, що їхні родичі отримали посади помічників через свою професійність. Зокрема, Олександр Санченко, який призначив своїм помічником батька підкреслив, що «кумівство – коли береться хтось, хто не компетентний, і просто ставиться. Ось це кумівство».

Нардеп Олександр Скічко розповів, що його брат-помічник має три вищі освіти і консультує його періодично по різних питаннях, що стосуються економіки.

Микола Кириченко заявив, що негативно ставиться до кумівства у владі, але у призначенні свого брата своїм помічником нічого поганого не бачить: «Ну, рідний брат, ви ж самі розумієте...Він сам займається бізнесом, я не прив’язаний до нього».

Депутат Юрій Корявченков у відповідь також наголосив, що його дружина працює його помічником на громадських засадах, без зарплати.

Як інформував ZAXID.NET, 17 вересня Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє близьким родичам ставати помічниками-консультантами депутатів усіх рівнів: як Верховної Ради, так і місцевих рад і Верховної Ради АР Крим.

Зазначимо, що навіть якщо помічник народного депутата перебуває на громадських засадах і не отримує зарплатню, він може вільно ходити парламентом, має доступ до найвищих посадовців, за своїм посвідченням також може входити у приміщення центральних та місцевих органів влади.