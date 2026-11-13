Попіл може бути доречним для овочів родини капустяних

У холодну пору року після опалення дровами залишається чимало попелу. Його часто викидають, хоча він може стати додатковим джерелом поживних речовин для садових і городніх культур. Попіл містить калій, кальцій та інші мікроелементи, однак підходить не всім рослинам. Через лужну реакцію таке добриво здатне змінити кислотність ґрунту й за неправильного використання нашкодити майбутньому врожаю. Більше про це пише «Сільський господар».

Як зрозуміти, чи підходить попіл для вашого ґрунту

Перед внесенням попелу важливо врахувати особливості землі на ділянці. На глинистих ґрунтах із підвищеною кислотністю таке добриво може бути корисним: воно допомагає знизити кислотність і поліпшити умови для вирощування деяких культур. Таке підживлення може підійти фруктовим деревам, зокрема яблуням, грушам і сливам.

Обережніше із попелом потрібно поводитися на чорноземах із нейтральною або слабколужною реакцією. Регулярне його внесення здатне зробити ґрунт надто лужним, через що рослинам буде складніше засвоювати залізо та інші мікроелементи. Однією з ознак такої проблеми може бути пожовтіння листя.

Тому на ділянках із нейтральним або лужним ґрунтом попіл краще використовувати лише в невеликій кількості, зокрема додаючи до компосту. Якщо ж є сумніви щодо кислотності землі, перед підживленням варто перевірити її рівень pH.

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Яким рослинам деревний попіл приносить користь

Попіл може бути доречним для овочів родини капустяних. Його використовують під час вирощування білоголової та цвітної капусти, а також броколі. Попіл допомагає зменшити кислотність ґрунту, що важливо для цих культур, зокрема в боротьбі з килою капусти – захворюванням, яке пошкоджує коріння.

На надмірну кислотність землі може вказувати й поширення на ділянці щавлю або хвоща. У такому разі внесення деревного попелу може бути доречним, але його кількість потрібно визначати з урахуванням особливостей ґрунту

Яким рослинам попіл може зашкодити

Не використовуйте попіл для культур, які добре ростуть у кислому ґрунті. До них належать малина, гортензії, азалії та чорниця. Цей матеріал знижує кислотність землі, тому може створити для таких рослин несприятливі умови.

Не варто вносити його й на грядки, де плануєте вирощувати картоплю. Лужне середовище сприяє розвитку парші, через що бульби можуть втратити якість.

Як правильно зберігати та вносити деревний попіл

Щоб попіл не втратив корисних властивостей, зберігайте його в сухому місці та захищайте від дощу. Калій, який міститься у цьому матеріалі, легко розчиняється у воді, тому волога може вимити частину поживних речовин.

Не розсипайте попіл безпосередньо перед посівом. Висока концентрація мінеральних солей може пошкодити насіння, молоді паростки та ніжне коріння. Краще внести помірну кількість попелу щонайменше за два тижні до посіву й перемішати його з верхнім шаром землі

Важливо також враховувати походження попелу. Після спалювання молодих гілок, що залишилися від обрізування дерев, він може містити більше калію, ніж після спалювання старих колод. Перед використанням його варто просіяти, щоб прибрати великі шматки вугілля.

Для підживлення підходить лише попіл із чистої деревини. Не спалюйте для цього пофарбовані дошки, деревостружкові плити, кам’яне вугілля та брикети для гриля з хімічними добавками. Залишки їхнього горіння можуть містити шкідливі речовини, зокрема важкі метали, які забруднюють ґрунт.