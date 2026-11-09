Церква Святої Трійці на вул. Львівській у Жовкві

Дерев’яну церкву Святої Трійці XVIII століття у Жовкві передали греко-католицькій громаді у безоплатне користування на 49 років. Храм є пам’яткою архітектури національного значення, входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та перебуває на балансі Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького. З 2019 року церкву закрили на реставрацію, з того часу парафіяни моляться у маленькій тимчасовій фанерній будівлі на подвірʼї.

Міністерство культури України передало дерев’яну церкву Святої Трійці 1720 року у безоплатне користування парафії Української греко-католицької церкви терміном на 49 років. Храм і надалі перебуватиме на балансі Львівської національної галереї мистецтв і водночас слугуватиме музейним приміщенням.

Відповідний наказ про передачу церкви в позичку №1524 Міністерство культури видало 7 листопада. Згідно з документом, релігійна громада зможе проводити в храмі богослужіння та інші релігійні заходи за погодженим графіком.

«Наказую передати релігійній організації “Релігійна громада Української Греко-католицької церкви парафії Пресвятої Трійці у м. Жовква Львівської області” у безоплатне користування (позичку) для проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, процесій, ритуалів, молитов, служінь, релігійних зібрань та інших видів релігійної практики культову будівлю — церкву Святої Трійці, 1720 року, пам’ятку архітектури національного значення у режимі користування за графіком, з урахуванням необхідності збереження музейної, науково-освітньої та пам’яткоохоронної функцій пам’ятки», – йдеться в наказі за підписом міністерки культури Тетяни Бережної.

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Як пояснили у Львівській національній галереї мистецтв, церкву передають на умовах позички для спільного користування – як музейникам, так і вірянам. Такий режим має забезпечити збереження музейної, науково-освітньої та пам’яткоохоронної функцій храму. Конкретний графік використання церкви узгодять під час укладення договору про співпрацю між Галереєю та релігійною громадою.

«Рішення також передбачає демонтаж тимчасової споруди, яка певний час слугувала парафії, та подальше впорядкування прилеглої території», – повідомив генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького Тарас Возняк.

Дерев’яну церкву Пресвятої Трійці збудували у 1720 році на місці попередньої, яка згоріла. За радянської влади церкву закрили. У 1970-х роках її відреставрували, а богослужіння відновили вже за незалежності України. Спочатку храмом користувалася православна громада, а з 1996 року – греко-католицька.

У 2013 році церкву внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО разом з іншими дерев’яними храмами Карпатського регіону в Україні та Польщі. У 2019 році її закрили на реставрацію, яка охоплювала саму будівлю, внутрішній стінопис і бароковий іконостас. На час робіт парафіяни облаштували на подвір’ї тимчасову молитовну споруду з фанери.

У 2023 році, коли основні будівельно-реставраційні роботи вже завершили та встановили відновлений іконостас, парафіяни захотіли повернутися до храму. Однак між громадою та керівництвом Галереї виник конфлікт через юридичний статус церкви та умови її використання. У результаті храм залишався зачиненим, а віряни продовжували молитися у тимчасовій споруді на подвір’ї. Детальніше про цю ситуацію ZAXID.NET описував тут.

Урочисто відреставрований храм відкрили на початку серпня 2026 року. Однак повноцінно користуватися ним парафіяни не могли: богослужіння всередині дозволяли проводити лише в неділю та релігійні свята.

Згодом Міністерство культури повідомило, що Кабінет Міністрів змінив правила користування історичними храмами, які є пам’ятками архітектури державної та комунальної власності. Урядова постанова внесла зміни до порядку передачі такого майна релігійним організаціям у безоплатне користування. Водночас вона передбачає, що богослужіння у храмах, які мають музейну функцію, відбуватимуться за погодженим графіком. Саме за таким принципом тепер використовуватимуть і жовківську церкву.