Приватний підприємець придбав державне підприємство у Рівному за 25 млн грн

У понеділок, 4 листопада, відбувся аукціон з продажу Рівненського обласного виробничо-технічного центру стандартизації, метрології та якості продукції «Облагростандарт». Переможною у третьому раунді стала ставка Романа Суща, який запропонував за об’єкт 25 млн грн, що у 448 разів перевищило стартову ціну.

Фонд Держмайна України виставив на приватизацію державне підприємтво на вулиці Будівельників у Рівному 24 жовтня 2024 року. Стартова ціна лоту становила 55,8 тис. грн. В описі об’єкту вказали, що це адміністративна двоповерхова цегляна будівля загальною площею 341,1 м2, на балансі якої перебуває 222 одиниці рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар тощо). Також переможець отримає транспортний засіб – легковий автомобіль 1991 року випуску.

Онлайн-аукціон відбувся 4 листопада на сайті електронних торгів Prozorro. Продажі, загалом участь у торгах взяли 11 учасників. Переможною стала ставка Романа Суща, який запропонував за об’єкт 25 млн грн. Як йдеться у протоколі електронних торгів, окрім заявленої суми переможець також має сплатити ПДВ – 5 млн грн.

Додамо, що за даними YouСontrol, Роман Сущ зареєстрований підприємцем, що здійснює роздрібну торгівлю у неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.