Через схеми з перепродажем колючого дроту для фортифікацій бюджет втратив 300 млн грн

Державний бюджет втратив 300 млн грн через схеми з перепродажем колючого дроту для фортифікацій. Про це у вівторок, 12 листопада, повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що понад 60% бар’єрних рубежів типу «Єгоза» виготовляють в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби. Проте виробники продають безпосередньо держорганам лише до 45% усього обсягу продукції, а решту – приватним підприємствам. Останні під час перепродажу державним установам встановлюють на товар націнку – до 45 %.

«В умовах збройної агресії військові державні адміністрації вимушені купувати барʼєрні рубежі за завищеною ціною у комерційних підприємств, хоча виробляють продукцію державні установи. Однак наразі вони здебільшого відмовляють адміністраціям у закупівлі цих матеріалів для фортифікацій», – зазначив заступник директора БЕБ Андрій Пащук.

За словами Андрія Пащука, це пов’язано з нібито вже укладеними угодами з посередниками та відсутністю можливостей збільшити обсяги виробництва.

Враховуючи це, БЕБ направило міністерству юстиції рекомендацію провести моніторинг обсягів реалізації бар’єрних рубежів типу «Єгоза» та малопомітних перешкод комерційним підприємствам. Також фахівці БЕБ запропонували встановити пріоритетність виконання замовлень державним органам.

Нагадаємо, у січні 2024 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив рекордні 17,5 млрд грн на облаштування оборонних рубежів. Гроші передбачались на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.