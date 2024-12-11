США погодили продаж Україні обладнання для винищувачів F-16

Державний департамент США схвалив продаж Україні обладнання та послуг для обслуговування винищувачів F-16 на 266 млн доларів. Про це повідомили на сайті Агентства з питань співробітництва у сфері безпеки Міноборони США.

У повідомленні сказано, що уряд України звернувся із проханням про придбання обладнання для винищувачів F-16. Агентство з питань співробітництва видало необхідну сертифікацію та сповістило про це Конгрес. Йдеться про таке обладнання та послуги:

система планування місій JMPS;

пристрої завантаження ключів AN/PYQ-10 (SKL);

програма вдосконалення компонентів двигунів (CIP);

запасні частини та витратні матеріали;

підтримка ремонту та повернення техніки;

програмне забезпечення для озброєння;

навчання персоналу та технічна підтримка.

Орієнтовна вартість цих матеріалів та послуг складає 266 млн доларів. Основними підрядниками, які виконуватимуть контракти, будуть бельгійська компанія Sabena та американські компанії Lockheed Martin Aeronautics і Pratt and Whitney.

Нагадаємо, 4 серпня президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала першу партію винищувачів F-16 і вони вже виконують бойові завдання. 7 грудня Володимир Зеленський повідомив, що в Україну прибула друга партія літаків цього типу, які передала Данія.

Раніше Bloomberg повідомляв, що до кінця 2024 року Україна отримає 20 винищувачів F-16.Додамо, що загалом чотири країни зобов’язалася надати Україні винищувачі F-16 – Нідерланди, Бельгія, Норвегія та Данія.