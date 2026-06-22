Посадовиці оформили землю як сіножаті

Двох посадовиць Держгеокадастру Львівщини підозрюють у переданні земельної ділянки площею 1,4 га із земель лісового фонду у приватну власність. Сума завданих збитків становить понад 2,1 млн грн. Про це у понеділок, 22 червня, повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України.

«Посадові особи обласного управління Держгеокадастру погодили документацію із землеустрою щодо земельної ділянки площею 1,4 га, яка фактично перебувала у межах земель державного лісового фонду Східницького лісництва ДП “Дрогобицьке лісове господарство”», – розповіли в Управлінні стратегічних розслідувань у Львівській області.

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Попри те, що земельна ділянка не вилучалася з лісового фонду та її цільове призначення не змінювалося, на підставі наказу її у передали у приватну власність.

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У прокуратурі додали, що для реалізації цієї схеми у проєкті землеустрою ділянку лісу визначили «сіножатями». Вартість земельної ділянки лісогосподарського призначення оцінили у понад 2,1 млн грн.

«Надалі цей проєкт відправили на перевірку за принципом екстериторіальності – антикорупційним механізмом, за якого документи автоматично розподіляються між експертами з інших регіонів України. Під час першої подачі документів експерт з Донецької області відмовив у погодженні, прямо вказавши що на земельній ділянці розташована лісова рослинність, а поруч із нею – водний об’єкт. Щоб обійти цю заборону, розробника документації із землеустрою змінили. Новий проєкт подали на екстериторіальний розгляд з тими ж “сіножатями”, і цього разу експерт з іншої області погодив його», – зазначають у Львівській обласній прокуратурі.

Посадовиці підписали лист-візування до проєкту наказу Головного управління Держгеокадастру. Своїми підписами вони фактично засвідчили відповідність документації вимогам законодавства.

Підозру вручили за зловживання службовим становищем (фото прокуратури)

Заступниці начальника управління – начальниці відділу та начальниці іншого управління повідомили підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Львівської обласної прокуратури.