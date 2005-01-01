Держприкордонслужба планує розгорнути 7 нових загонів на Азовському і Чорному морях

Голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал розраховує на формування мобільних загонів «Дозор-М», які будуть розгорнуті на Азовському і Чорному морях. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Я сподіваюся, що в нас з'являться ще й «Дозор-М», формування яких ми обговорюємо з нашими американськими партнерами. Будемо їх розгортати по Азовському і Чорному морях. Точки дислокації будуть визначені. Це ще близько семи підрозділів», – розповів Цигикал.

За його словами, дві одиниці зараз діють в Одесі та Маріуполі.

«Вони, можна так сказати, забезпечені за останнім словом техніки. Буквально на днях від наших американських партнерів туди надійшло спеціальне водолазне обладнання», – додав він.

Цигикал розповів, що наразі реформуються інші підрозділи «Дозору», в планах – «їх серйозне розширення, дислокація безпосередньо в регіонах, підпорядкованих обласному центральному апарату в Києві».

Ще одним завданням для майбутніх підрозділів стане підготовка до протидії можливому вторгненню.

«Тоді їм доведеться проводити спеціальні, зокрема диверсійні операції. Наші міжнародні партнери вже проводять навчання фахівців з цього напряму в Оршанці», – зазначив Цигикал.

Цигикал також вказав, що переоснащення Держприкордонслужби відбувається не тільки за рахунок коштів держбюджету України, а й значною мірою за сприяння уряду США, Міжнародної організації з міграції та інших зарубіжних партнерів.

Нагадаємо, 27 грудня Україна в тестовому режимі запустила біометричний контроль на кордоні з Росією.