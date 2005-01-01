Держприкордонслужба заявила, що Порошенко під час візиту на Мальдіви перетнув кордон законно

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 17:2215653

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Президент України Петро Порошенко на свята відвідував Мальдіви з приватною поїздкою законним способом – порушень під час перетину кордону не було, йдеться у відповіді Державної прикордонної служби України на інформаційний запит агентства «Інтерфакс-Україна».

«Інформуємо вас, що всі процедури, пов’язані з перетином державного кордону цією особою, відбувалися відповідно до закону України «Про прикордонний контроль», – йдеться у відповіді.

Раніше в прес-службі президента повідомили, що Порошенко новий, 2018 рік зустрічав удома, кілька днів провів в Івано-Франківській області та відвідав із приватною поїздкою Мальдіви.

«Цю поїздку він сплатив сам із власного рахунку задекларованих коштів, що буде відображено в його електронній декларації», – йдеться у відповіді.

Водночас журналісти програми «Схеми» виявили, що президент намагався приховати свою поїздку. Зокрема, як стверджували журналісти-розслідувачі, родина Порошенка літала під чужими іменами.

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