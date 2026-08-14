Кременецький районний суд виніс вирок колишньому державному реєстратору Великомлинівецької сільської ради. Посадовець у 2019 році незаконно перереєстрував право власності на церкву в селі Андруга за релігійною організацією УПЦ МП. Також він вчинив ще одну незаконну реєстрацію в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку площею понад 2 га.

Як йдеться у вироку суду від 3 серпня, восени 2020 року обвинувачений Олександр Смолінчук отримав заяву від релігійної громади «Парафія Святого Апостола Луки» УПЦ МП для проведення державної реєстрації на будівлю церкви. Храм розташований у селі Андруга Кременецького району і має площу майже 50 м2. Парафія УПЦ МП хотіла зареєструвати за собою речові права на релігійну споруду.

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Обвинувачений погодився провести реєстрацію і зробив це за допомогою власного ноутбука в приміщенні Великомлинівецької сільської ради. Проти обвинуваченого у суді свідчив представник ПЦУ. Свідок пояснив, що саме він заявив в поліцію на посадовця. Оскільки йому стало відомо про зміну інформації в державному реєстрі та він повідомив правоохоронні органи. Однак наразі до обвинуваченого претензій немає, оскільки ПЦУ здійснює богослужіння в приміщенні цієї ж церкви.

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Під час розслідування правоохоронці встановили, що держреєстратор причетний до ще однієї незаконної схеми щодо реєстрації прав на землю. Обвинувачений восени 2022 року вніс неправдиві дані щодо ділянки площею понад 2 га на території Чугалівської сільської ради. Під час реєстрації він вказав, що стороння особа отримала її на 49 років, хоча насправді у ділянки є власники.

У суді ексдержреєстратор визнав провинну. При обранні покарання суддя врахував, що обвинувачений щиро розкаявся, а також перерахував 15 тис. грн на потреби ЗСУ. Йому призначили 2 роки іспитового терміну. Окрім того, обвинувачений має заплатити понад 15 тис. грн судових витрат. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.