Моряки у спеку залишаються на несправному судні, їм не дозволяють сходити на берег

В Аденській затоці за три милі від порту Джибуті (держава на півночі Сомалійського півострова) застрягло рефрижераторне судно THORN1 з українськими моряками на борту. У нього закінчилося пальне, а обладнання вийшло з ладу, повідомляє «Думська».

Як повідомляється борту THORN1 11 моряків, з яких 10 – громадяни України. Моряки у спеку залишилися без кондиціонерів, холодильника і продуктів. Після кількох днів дрейфування рятувальні служби порту відбуксували судно ближче до берега і поставили його на якір.

За даними видання, один моряк, житель Очакова, не витримав спеки і помер від інсульту, так і не дочекавшись медичної допомоги.

На берег дозволили зійти тільки двом членам екіпажу, а решта залишаються на судні у 38-градусну спеку.

Дочка суднового кока, одеситка Олександра Коровник розповіла, що на місце прибув консул України в Ефіопії для переговорів із представником судновласника ILIANA SHIPPING LIMITED. Ситуацію ускладнює те, що судно змінило назву і прапор приписки (з Ліберії на Габон) тоді, коли екіпаж уже був на борту.

Як інформував ZAXID.NET, раніше в Чорному морі зазнало аварії українське риболовецьке судно «ОД-2592». Російські кораблі на сигнал SOS не реагували. Моряків врятував український катер морської охорони.