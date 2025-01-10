Раніше про підозру оголосили трьом чинним і колишнім суддям зі Львова

Національне антикорупційне бюро провело обшуки у заступника голови Господарського суду Львівської області Ростислава Матвіїва та в судді Західного апеляційного господарського суду Ірини Панової. Обшуки провели ще на початку грудня, повідомляє сайт «Слово і діло» з посиланням на ухвали Вищого антикорупційного суду та джерела в антикорупційних органах.

Детективи НАБУ провели обшук в квартирі Ірини Панової 5 грудня 2024 року. Під час огляду телефону судді детективи виявили контакти фігурантів розслідуваної ними справи, проте повідомлення в месенджері WhatsApp були видалені. Також в судді знайшли готівку. Хоча номери купюр не збігаються з номерами купюр, що були в хабарі, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив накласти на гроші арешт.

Також детективи обшукали службовий кабінет заступника голови Господарського суду Львівщини Ростислава Матвіїва. В його телефоні співробітники НАБУ знайшли листування з фігурантами кримінальної справи і вилучили телефон.

Окрім того, пише видання, в помешканні ще однієї фігурантки справи детективи знайшли телефон і 45,3 тис. доларів готівки, з яких у 20 тисячах номери купюр збігаються з номерами купюр, що передавалися у вигляді хабаря. На прохання прокурорів САП суд арештував телефон і 30 тис. доларів – 20 тис. доларів хабаря і 10 тис. доларів – для забезпечення спеціальної конфіскації.

Нагадаємо, ідеться про вимагання у підприємця мільйона доларів США в обмін на ухвалення «потрібних» рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також обіцянку запобігти вбивству, яке планували його опоненти у судовому процесі.

13 грудня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у цій справі голові Господарського суду Львівської області Василю Артимовичу. Суд відправив його під варту з можливістю внести 20 млн грн застави.

Також у цій справі був затриманий колишній голова Західного апеляційного господарського суду Борис Плотніцький. Він вийшов з СІЗО під заставу у 30 млн грн.

Ще один підозрюваний у справі – суддя у відставці, помічник ректора ЛНУ імені Івана Франка Михайло Юркевич. 23 грудня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців з можливістю внести 12 млн грн застави.