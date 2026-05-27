Серед тисяч сортів помідорів існує два основні типи рослин – детермінантні та індетермінантні. Саме від цієї особливості залежить висота куща, тривалість плодоношення та навіть спосіб догляду за рослиною. Для городників це особливо важливо, адже правильний вибір сорту допомагає краще використовувати простір на грядці та отримати саме той урожай, який потрібен – ранній і масовий або тривалий упродовж усього літа. Більше про це пише GardeningKnowHow.

Що таке індетермінантні томати

Індетермінантні помідори часто називають високорослими або виткими. Вони постійно продовжують рости та можуть сягати кількох метрів у висоту.

Такі рослини формують довгі стебла й плодоносять поступово протягом усього сезону. На одному кущі одночасно можуть бути квіти, зелені плоди та вже стиглі помідори.

Саме тому індетермінантні сорти підходять тим, хто хоче регулярно збирати свіжі томати для салатів і щоденного використання.

Особливості догляду за високорослими томатами

Через активний ріст індетермінантним помідорам обов’язково потрібна опора. Для цього використовують шпалери, кілки або спеціальні клітки.

Також такі рослини часто пасинкують, видаляють бічні пагони, щоб кущ не витрачав сили на зайву зелень. Найчастіше залишають одне або два основні стебла.

Без формування високорослі томати можуть надто загущуватися, через що погіршується провітрювання та зростає ризик захворювань.

Що таке детермінантні томати

Детермінантні сорти мають компактніший і більш кущовий вигляд. Вони виростають до певної висоти, після чого припиняють ріст і спрямовують сили на дозрівання плодів.

Такі томати зазвичай плодоносять дружно та віддають основний урожай упродовж кількох тижнів. Саме тому їх часто обирають для консервування, приготування соусів і масового збору врожаю.

Компактний розмір робить ці сорти зручними для невеликих грядок, теплиць і контейнерного вирощування.

Чому детермінантні томати не варто сильно обрізати

На відміну від високорослих сортів, детермінантні помідори не люблять активного пасинкування. Якщо видалити занадто багато пагонів, можна суттєво зменшити кількість плодів.

Такі рослини потребують лише легкого формування та підв’язування у разі великого навантаження плодами.

Як зрозуміти, який тип томатів перед вами

Найпростіше визначити тип рослини за її ростом. Якщо кущ невисокий і компактний – це, найімовірніше, детермінантний сорт.

Якщо ж томат активно тягнеться вгору та утворює довгі пагони, перед вами індетермінантний різновид.

Також варто звернути увагу на верхівку рослини:

у детермінантних сортів верхівка часто завершується квітковою китицею;

в індетермінантних верхівка продовжує рости навіть після появи плодів.

Які томати краще обрати

Вибір залежить від ваших потреб і умов вирощування.

Детермінантні сорти підійдуть, якщо:

потрібен ранній урожай;

мало місця на грядці;

томати вирощують у контейнерах;

планується консервування великої кількості плодів.

Індетермінантні томати варто обирати, якщо:

хочеться збирати помідори протягом усього літа;

є достатньо місця та високі опори;

потрібні великі врожайні кущі;

томати вирощують у теплиці.

Що таке напівдетермінантні сорти

Існують також проміжні варіанти – напівдетермінантні томати. Вони не надто високі, але й не зовсім компактні.

Такі рослини плодоносять довше за кущові сорти, але не ростуть безконтрольно, як індетермінантні. Для багатьох городників це стає універсальним компромісом.