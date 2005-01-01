Девід Бекхем використав трек українського гурту «ДахаБраха» для анонсу свого бренду

Англійський футболіст Девід Бекхем запускає власний бренд House 99

Англійський футболіст Девід Бекхем опублікував рекламний ролик власного бренду House 99, в якому звучить композиція «Шо з-під дуба» українського гурту «ДахаБраха». Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці колективу.

«Той випадок, коли ДБ i DB зустрiчаються разом! «ДахаБраха» гострим лезом стильно голить десяток чоловiкiв на чолi з Девiдом Бекхемом! Композицiя «Шо з-під дуба» у рекламi House 99 By David Beckham!», – йдеться в повідомленні.

За інформацією видання GQ, Бекхем запускає не тільки міжнародну мережу барбершопів, але і власну лінію догляду для чоловіків.

«Я так схвильований, нарешті, поділитися House 99 з усіма людьми по всьому світу», – сказав у своїй заяві.

Новий бренд House 99, назва якого відсилає до року весілля Девіда і Вікторії Бекхем, спеціалізується на продуктах для чоловіків, що включають засоби і інструменти по догляду за шкірою і волоссям.