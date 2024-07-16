ТзОВ «Агрокультура Захід» наголосило, що всі роки ретельно сплачує за користування цією земельною ділянкою земельний податок в розмірі 3% від нормативно-грошової оцінки. За час постійного користування товариством земельною ділянкою міському бюджету було сплачено майже 2 мільйони гривень платежів. Втім сума могла б бути ще більшою, якби міськрада ухвалила рішення про передачу в оренду даної земельної ділянки товариству. Тоді б товариство сплачувало 7% від нормативно-грошової оцінки. Тобто за цей час місто недоотримало щонайменше 3 мільйони гривень платежів. Проте проєкт ухвали про передачу товариству даної земельної ділянки в оренду вже понад пів року знаходиться на розгляді та з незрозумілих причин не виноситься на розгляд депутатів. Згідно ст. 122 Земельного кодексу, орган місцевого самоврядування в місячний строк має затвердити таку документацію. Товариство про це клопотало у своєму зверненні до міськради ще у червні 2023 року, тобто понад рік тому.

ТзОВ «Агрокультура Захід» планує на цій земельній ділянці збудувати невеличкий житловий комплекс, висотність забудови складатиме менш як сім поверхів в середньому. Значна частина земельної ділянки, а саме 0,5 гектара, буде віддана під громадський простір з водоймою і відпочинковими зонами, з дитячими майданчиками. Громадській простір буде з’єднано з озерами, які є на території УКУ. Це буде прекрасна рекреаційна зона для львів’ян. Проєкт передбачає також будівництво дошкільного закладу.

Згідно з підписаним з УКУ меморандумом «Про добросусідство», ТзОВ «Агрокультура Захід» допоможе університету в реалізації проєкту реабілітаційного центру на сусідній земельній ділянці. Також товариство має намір профінансувати створення в школі № 86, що розташована навпроти земельної ділянки, опорний цент військово патріотичного навчання, а саме : два класи парамедицини з обладнанням, тир з обладнанням, а також відкритий спортивний центр.

Правове підтвердження та історичний огляд власності на вулиці Хуторівка, 51

ТзОВ «Агрокультура Захід» є правонаступником Державної комунальної агрофірми «Квіти Львова». Усі накази Фонду держмайна у Львівській області, рішення загальних зборів акціонерів, які це підтверджують, є у розпорядженні Товариства.

У 60-х роках на вул. Хуторівка, 51 агрофірмою «Квіти Львова» був збудований багатоквартирний житловий будинок. Процедура введення нерухомого майна в експлуатацію при оформленні права власності в Україні була узаконена лише в 1992 році. Тому в цьому випадку вона не могла бути застосована, бо її не існувало, а твердження про те, що цей будинок був збудований без містобудівних умов та обмежень є неправдивим.

У 1998 році рішенням виконкому Львівської міської ради «Про інвентаризацію земель м. Львова» було затверджено, що вищезгадана земельна ділянка розміром 2,76 га перебуває у фактичному користуванні ДП «Квіти Львова» для обслуговування відомчих житлових будинків. Це підтверджується довідками Держгеокадастру у Львівські області.

Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради «Про інвентаризацію земель м. Львова» ґрунтується на ч. 2 ст. 79-1 Земельного кодексу України, де зазначено, що формування земельних ділянок здійснюється серед іншого шляхом інвентаризації земель у випадках, передбачених законом.

У 2022 році ТзОВ «Агрокультура Захід» виготовило технічну документацію з встановлення та відновлення меж земельної ділянки та отримало Акт погодження меж земельної ділянки з суміжними користувачами, серед яких була і Львівська міська рада. Акт затверджено підписами та печатками суміжних землекористувачів.

Таким чином даній земельній ділянці, яка за цільовим призначенням належить до земель для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку (код 02.03), було присвоєно кадастровий номер.

Ухвалою Львівської міської ради 2022 року «Про розроблення детального плану території у районі вул. Персенківки, залізничної колії» було дано згоду на розробку Детального плану території, що охоплює й земельну ділянку на вул. Хуторівка 51. ТзОВ «Агрокультура Захід» оплатило розробку даного Детального плану території.

У 2023 році Львівська міська рада спробувала оскаржити рішення Держгеокадастру про присвоєння кадастрового номера. Управління із контролю за використанням земель Головного управління Держгеокадастру у Львівській області провело перевірку та підтвердило законність дій Товариства при присвоєнні кадастрового номера.

Франківською окружною прокуратурою Львова також проводилась багатомісячна перевірка із цього питання. Її висновки підтвердили відсутність підстав представництва інтересів держави (відсутні порушення, які б вказували на необхідності цього представництва). Про це було повідомлено Львівську міську раду листом Львівської обласної прокуратури.

У червні цього року Управління земельних ресурсів Львівської міської ради з ініціативи одного з депутатів вивчило можливість розділу даної земельної ділянки й виставлення її частини на аукціоні та дійшло висновку, що це не можливо зробити, а дії ТзОВ «Агрокультура Захід» є правомірними. Про це сказано у відповіді Управління земельних ресурсів на ім’я голови комісії архітектури Олексія Різника.

І останнє, у 2021 році міська інспекція ДАБК дійсно провела перевірку та виявила на земельній ділянці, що належить Товариству, тимчасові споруди — огорожу та сторожову буду. Товариство одразу ж визнало свою неправоту, оплатило штраф та знесло тимчасові споруди.

* Матеріал підготований ТзОВ «Агрокультура Захід» і опублікований на правах реклами