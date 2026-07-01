На землі зведуть нову багатоповерхівку

Земельну ділянку під зруйнованим російською ракетою будинком на вулиці Стуса, 8 у Тернополі продали через аукціон за 6 млн грн. Про це йдеться на Prozorro.Продажі. Тут мають звести новий багатоповерховий будинок. Землю купила фірма «Гранд простір», яка зареєстрована в місті Кам’янське Дніпропетровської області.

Ділянку площею 0,4 га під зруйнованим ракетою будинком виставили на продаж у травні. Раніше під час сесії Тернопільської міськради депутати підтримали рішення щодо її продажу.

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Стартова ціна ділянки становила 4,8 млн грн. Аукціон провели 26 червня. Під час торгів за лот змагалися два учасники – ТОВ «Гранд простір» та ФОП Юлія Ковальська. Запропонована підприємицею вартість становила 4,89 млн грн, тоді як фірма з Кам’янського тричі оголошувала ціну в розмірі 6 млн грн. За результатами аукціону, виграло ТОВ «Гранд простір». Наразі триває підписання договору.

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За даними YouControl, компанія з Дніпропетровщини зареєстрована три місяці тому зі статутним капіталом у 50 тис. грн. Серед КВЕДів – посередництво у торгівлі товарами широкого асортименту, неспеціалізована гуртова торгівля, постачання готових страв для подій, агентства нерухомості та управління нерухомим майном. Власник ТОВ – Сергій Горбаненко.

Підприємство зареєстроване в м. Кам’янське на Дніпропетровщині, провулок Вечірній. Власник ТОВ Сергій Горбаненко у 2020 році подавав декларацію в НАЗК на посаду начальника управління державного екологічного нагляду біоресурсів, природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу Дніпропетровської області. У ній він вказав дві квартири в Кам’янському та приватний будинок. Також Сергій Горбаненко та його дружина мають два легкові автомобілі. За даними Opendatabot, він займався й адвокатською діяльністю.

За номером, який зазначений як контакт адвоката Сергія Горбаненка, трубку підняв чоловік. Під час розмови із ZAXID.NET він не спростував і не підтвердив, що це він придбав земельну ділянку на вулиці Стуса, 8. Також він додав, що на всі питання готовий відповісти через електронну пошту, яку обіцяв надати згодом.

Друга учасниця торгів – ФОП Юлія Ковальська – зареєстрована в Тернополі. Займається гуртовою торгівлею деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. За номером, вказаним у досьє підприємиці на платформі YouControl, відповів чоловік. ZAXID.NET він представився як довірена особа Юлії Ковальської та підтвердив, що вона брала участь у земельному аукціоні. Про плани підприємиці на цю ділянку він відмовився розповідати, адже торги вона програла.

Цей номер також зареєстрований на кілька інших ФОП, компанію «Модуль-Тер» та комунальне підприємство Тернопільської міської ради «Масив», яке займається купівлею та продажем власного нерухомого майна. Керівник КП – Михайло Гумен.

Нагадаємо, Тернопільська міська рада дозволила розробити план землеустрою для зведення нового багатоповерхового будинку на вулиці Стуса, 8. Потенційний інвестор має використовувати землю за цільовим призначенням – зведення багатоповерхового будинку, а також облаштувати прилеглу територію.

У січні 2026 року під час брифінгу заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський розповів, що міська рада розглядає варіант продажу землі на вулиці Стуса, 8, повідомляло «Суспільне.Тернопіль». Він додав, що після аукціону гроші можуть розподілити між власниками квартир у зруйнованому будинку. «Це буде додаткова фінансова підтримка. Це один із варіантів. Але який буде остаточний варіант, я зараз не готовий сказати», – зазначив Владислав Стемковський.

Нагадаємо, 19 листопада 2024 року під час обстрілу Тернополя ракети пошкодили та зруйнували два багатоповерхові будинки. Унаслідок трагедії загинули 38 людей, ще троє вважаються зниклими безвісти.