Чернівецький клуб не зумів побити власне досягнення

У середу, 23 квітня, «Динамо» в 1/2 фіналу Кубка України не без проблем здолало «Буковину». Кияни пропустили першими і пішли на перерву поступаючись. Однак після відпочинку підопічним Шовковського вдалось повністю перевернути гру, відвантаживши у ворота чернівчан чотири сухих голи.

Кубок України, 1/2 фіналу

«Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ) – 1:4

Голи: Бойчук, 23 – Волошин, 57, 62, Бражко, 72 (п.), Шапаренко, 76

«Буковина» вперше в історії вийшла до півфіналу Кубка України. На жаль, стадіон представника Першої ліги не дозволяв проводити матчі такого рангу в Чернівцях, тож гра відбувалась у Львові на стадіоні «Україна».

На 6-й хвилині Герреро змарнував шанс відкрити рахунок, не встигнувши замкнути простріл на ближній кут. За трохи лише стійка врятувала «Динамо» після удару Кожушка. Зрештою, в середині тайму помилка Бражка посприяла виходу Бойчука на побачення з голкіпером – 1:0.

По перерві «Динамо» відігралось – Ванат не зумів реалізувати вихід сам на сам, воротар відбиває м'яч перед собою, а першим на добиванні був Волошин. За 5 хвилин він оформив дубль і вболівальникам киян відлягло.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки «Динамо» заробило право на пенальті й Бражко впевнено виконав вирок. А ще за чотири хвилини Шапаренко остаточно поховав надії «Буковини» на позитивний результат: голкіпер відбив м'яч після прострілу з лівого флангу, але точно на ногу Миколи, який пробив метрів із семи.

Динамо виходить у фінал, де зустрінеться з переможцем пари «Полісся» – «Шахтар».