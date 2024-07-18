Директор 3-ї поліклініки Львова Мирослав Дроник

Генеральний директор 3-ї міської поліклініки Львова Мирослав Дроник оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Подружжя декларує п’ять квартир у Львові та нове авто. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Мирослав Дроник отримав 766 тис. грн зарплати у львівській поліклініці, 403 тис. грн від відчуження рухомого майна та 60 тис. грн від продажу нерухомості. Дружина лікаря Ірина Дроник працює у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького та вказує 223 тис. грн зарплати. Заощадження (грошові активи) подружжя зберігає переважно готівкою – 10 тис. доларів та 5 тис. євро.

У 2023 році Мирослав Дроник став власником нового авто Seat Ateca Style (2023 року випуску), задекларованою вартістю 1,2 млн грн. Подружжя декларує п’ять квартир у Львові та земельну ділянку у Пустомитівській громаді, однак назва селища, де вона розташована, у декларації прихована.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.