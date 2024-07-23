Директор Буської районної лікарні Микола Колачинський

Директор Буської центральної районної лікарні (ЦРЛ) Микола Колачинський оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

61-річний Микола Колачинський у 2023 році очолив Буську ЦРЛ. У його декларації на сайті НАЗК вказано, що торік він отримав 616 тис. грн доходів. У цю суму входять зарплати у Буській райлікарні та у Красненській міській лікарні, а також пенсія. Дружина директора ЦРЛ Руслана вказує 198 тис. грн зарплати у Бродівській центральній міській лікарні та 37 тис. грн у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».

Згідно з декларацією, подружжя немає жодних заощаджень (грошових активів). Микола Колачинський є власником двох авто: Kia Rio (2012 року випуску) та Audi 80 (1988 року випуску). Руслана Колачинська має земельну ділянку та незавершене будівництво будинку (355 м2) у Бродах, а головний лікар Буської лікарні вказує ще одну ділянку у Львівській області.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.