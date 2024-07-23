Директор Буської районної лікарні Микола Колачинський подав декларацію про доходи за 2023 рік
Директор Буської центральної районної лікарні (ЦРЛ) Микола Колачинський оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
61-річний Микола Колачинський у 2023 році очолив Буську ЦРЛ. У його декларації на сайті НАЗК вказано, що торік він отримав 616 тис. грн доходів. У цю суму входять зарплати у Буській райлікарні та у Красненській міській лікарні, а також пенсія. Дружина директора ЦРЛ Руслана вказує 198 тис. грн зарплати у Бродівській центральній міській лікарні та 37 тис. грн у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
Згідно з декларацією, подружжя немає жодних заощаджень (грошових активів). Микола Колачинський є власником двох авто: Kia Rio (2012 року випуску) та Audi 80 (1988 року випуску). Руслана Колачинська має земельну ділянку та незавершене будівництво будинку (355 м2) у Бродах, а головний лікар Буської лікарні вказує ще одну ділянку у Львівській області.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.