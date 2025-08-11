Директор дитячого санаторію на Рівненщині не вказав у декларації, що має будинок вартістю 8 млн грн

Правоохоронці викрили директора дитячого санаторно-оздоровчого комплексу на Рівненщині на декларуванні неповної інформації. Посадовець приховав наявність будинку вартістю понад 8 млн грн. Про це повідомила 11 серпня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, у декларації за 2022 рік посадовець вказав неправдиві дані про наявність майна вартістю понад 8 млн грн. Зокрема, директор дитячого санаторію не зазначив, що є власником будинку в Рівному площею 400 м2.

Чоловіку оголосили про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 КК України). Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Додамо, що у листопаді 2024 року відбувся суд над депутатом Бокіймівської сільради та за сумісництвом фінансовим директором ПП «Деметра» Ігорем Стельмащуком, який приховав у декларації дані про майно на 8,4 млн грн. За це посадовцю призначили 70 тис. грн штрафу.

Крім того, у лютому 2025 року правоохоронці викрили голову Млинівської селищної ради на декларуванні майна вартістю 5,8 млн грн, яке він не міг придбати за свою зарплату. Слідчі звернулися до суду з позовом про конфіскацію будинку, землі, вантажівки та катера посадовця в дохід держави.