Однак в Росії виставляються цілі серії скляних прикрас начебто від української фабрики

Приватну фабрику скляних ялинкових прикрас з Тернополя звинуватили в експорті товару в Росію. Допис про те, що в магазинах Москви цьогоріч з’явилися скляні прикраси ТОВ «Ірена Ко», розмістили в соціальній мережі Х. У коментарях виставили десятки фото іграшок за мотивами російських казок. Керівництво підприємства у коментарі ZAXID.NET заперечило експорт товару в країну-окупанта, хоча до 2022 року скляні іграшки справді постачали на російські ринки.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Фото зі скляними ялинковими прикрасами начебто з тернопільської фабрики «Ірена Ко», які продають у новорічних магазинах Москви, оприлюднив користувач із ніком «Солодкий Гонобобель» в мережі Х.

«Є в Україні один виробник ялинкових прикрас з Тернополя – Irena Co називається. Шикарні іграшки ручної роботи, раніше завжди на свята купляла до колекції. Потім іграшки майже зникли з вільного продажу, з поясненням, що компанія працює на експорт», – йдеться у дописі.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Автор додає, що серед ялинкових іграшок є чимало героїв російських казок з підписами «Настя в кокошнику», «Царевич, царівна та жаба», «Іван верхи на лебеді» та інші. Однак у дописі не вказується, коли саме були виготовлені ці іграшки.

У коментарі ZAXID.NET директор Олег Радзіховський та власниця підприємства Ірена Бутитер експорт в Росію заперечили. За їхніми словами зараз найбільше ялинкових прикрас експортують у Нідерланди та Швейцарію – це понад 90% експорту від усієї продукції. Є також поставки товару у Чехію та США. Однак вони додали, що до 2022 року справді мали контракти з Росією. За даними аналітичної системи YouControl, у той рік експорт у РФ з тернопільської фірми склав 15%.

«Як тільки розпочалася повномасштабна війна ми зупинили всі поставки у Росію. Зазвичай продажі товару стартують на наступний сезон в нас з 1 січня. Але з кінця лютого ми вже нічого не відправляли в РФ. Однак в нас і надалі є великі обсяги товару, які ми продаємо в Нідерланди та Швейцарію. Це 10-літні контракти, які дали нам можливість не зупинити наше виробництво в час війни», – розповів Олег Радзіховський.

За словами Олега Радзіховського, фабрика не може контролювати куди далі скляні прикраси продаються з гуртівень у Нідерландах, Швейцарії, Чехії та США.

«Я не знаю навіть чи фірми, які закупляють в нас іграшки, мають контракти на експорт в Росію. Нам ніхто це не повідомляє, це їхня комерційна таємниця. Тож куди потрапить наша продукція передбачити неможливо. Я дуже негативно ставлюся до того, що іграшки продаються на прилавках російських магазинів. В нас більше 200 працівників на фабриці ялинкових прикрас. І кожного так чи інакше торкнулася війна. Чимало чоловіків пішло воювати з нашого підприємства. І щоб наші іграшки зараз з’являлися в Москві? Але хто з експортерних країн продає туди продукцію – мені не відомо», – додає Олег Радзіховський.

Власниця і засновниця ТОВ «Ірена Ко» Ірена Бутитер зазначила, що дуже багато скляних іграшок її підприємства копіюють польські та китайські виробники. З польською фірмою «Морозко» з міста Бжесько вони досі судяться через авторське право та викрадені форми відливу. Суд триває з 2022 року.

«Одна з наших клієнток, росіянка, завезла багато продукції в Польщу. Після цього наші іграшки почали копіювати один в один. Вони навіть копіювали наше пакування для прикрас. Писали «Ірена-Польща», «Ірена-Чехія». Куди вони возять цю продукцію далі я не знаю. Мене це болить, бо я сама художниця. Я займаюся іграшками 38 років. Я сама придумую ідеї, форми, кольори», – додала Ірена Бутитер.

На фабриці в день виготовляють 10 тис. одиниць продукції. Майже весь товар одразу відправляють за кордон.

«В нас немає роздрібної торгівлі, ми не маємо інтернет-магазину. Ми продаємо великі партії товару за довготривалими контрактами. Нідерланди, наприклад, роками закуплять в нас різноманітні серії з тваринами, кулі з пейзажами», – розповіла Ірена Бутитер.

Також Ірена Бутитер спростувала те, що на їхній фабриці зараз роблять іграшки за мотивами російських казок. «Ці серії прикрас в нас були раніше. Востаннє ми випускали їх у 2021 році. Раніше ми робили навіть матрьошки, але з 2014 року їх також немає. Ніякої “Насті у російському уборі”, чи “Жаби-царівни”. Єдине що є – це маленька сова з шапкою. Але це навіть не російська шапка-ушанка. Цей виріб 10 років підряд в нас замовляють гуртівні з Нідерландів. Там вона популярна», – додала власниця фабрики.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Ірена Ко» зареєстрована у Тернополі у 2004 році. Основний вид діяльності – це виробництво ялинкових прикрас. Фірма працювала з російськими гуртовиками з 2011 по 2022 рік. В цей час частка грошей з РФ від усього експорту складала в межах 15%. 85% становив експорт в Нідерланди, Швейцарію, США, Угорщину, Чехію. З 2022 року компанія припинила працювати з російським ринком.

За 2026 рік ТОВ «Ірена Ко» отримало близько 150 млн грн з експорту ялинкових прикрас для 15 іноземних підприємств-гуртівень.

Додамо, що з вересня 2022 року Україна повністю заборонила експорт товарів до Росії. Заборона буде діяти щонайменше до припинення або скасування військового стану.