Трагедія сталася 14 липня 2022 року на кар’єрі у селі Мідяниця Берегівського району

Іршавський районний суд визнав винним директора ТзОВ «Кифа» Любомира Вакалюка у порушенні правил безпеки під час виконання робіт, що спричинило загибель людей. За смерть працівника на глиняному кар’єрі уродженцю Коломиї призначили рік обмеження волі. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 24 жовтня, трагедія сталася 14 липня 2022 року на кар’єрі у селі Мідяниця Берегівського району. Водія вантажівки «КРАЗ» затисло між рамою та кузовом і від отриманих травм він помер. За висновком судової експертизи, причиною смерті працівника стали допущені керівництвом ТзОВ «Кифа» порушення правил охорони праці на території земельної ділянки, відведеної для розробки глиняного кар’єру.

Під час судового засідання Любомир Вакалюк визнав свою вину та сказав, що його призначили на посаду директора підприємства за два дні до нещасного випадку і тому він не встиг провести відповідну роботу з техніки безпеки і охорони праці. Обвинувачений відшкодував збиток сім’ї потерпілого і попросив суворо його не карати. Потерпіла зазначила, що не має до Любомира Вакалюка претензій.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ірина Даруда визнала прикарпатця винним у порушенні правил безпеки під час виконання робіт, що спричинило загибель людей і призначила йому рік обмеження волі. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. Любомир Вакалюк має сплатити 18,8 тис. грн за проведення експертиз.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТзОВ «Кифа» зареєстровано у 2003 році в Берегівському районі. Підприємство, що виробляє цеглу та черепицю із випаленої глини, належить львів’янці Наталії Олійник. Бізнесменка фігурувала в скандалі про обман покупців під час будівництва ЖК на вул. Тернопільській у Львові. Фірма Наталії Олійник зводитиме житлово-громадський комплекс із кортами на даху біля «Арени Львів».