У 2015 році головного лікаря Городоцької лікарні Павла Фалинського обвинувачували у хабарництві

Директор Городоцької центральної лікарні Павло Фалинський оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році доходи Павла Фалинського перевищили мільйон гривень: він отримав 938 тис. грн зарплати в лікарні, 134 тис. грн пенсії та 84 тис. грн зарплати за сумісництвом. Його дружина Наталія вказує 48 тис. грн доходу від підприємницької діяльності та 32 тис. грн пенсії.

Дружина головного лікаря є власницею житлового будинку у селі Скнилів біля Львова (226 м2) та земельної ділянки у цьому ж селі, вона є співвласницею земельної ділянки та нежитлового приміщення у місті Комарно, а також декларує придбану у 2021 році квартиру у Львові (46 м2). Павло Фалинський є власником земельної ділянки у Городку.

Подружжя не декларує жодних автомобілів, які б їм належали, або якими б вони користувались. Також у Павла та Наталії Фалинських немає жодних заощаджень (грошових активів).

Нагадаємо, що у 2015 році головного лікаря Городоцької лікарні Павла Фалинського обвинувачували у хабарництві. Суд виправдав директора лікарні, але прокурор скасував вирок у апеляційному суді. У 2021 році Павла Фалинського звільнили від кримінальної відповідальності через закінчення термінів давності.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.