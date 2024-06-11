Директор Городоцької лікарні Павло Фалинський подав декларацію про доходи за 2023 рік
Подружжя не декларує заощаджень чи авто
Директор Городоцької центральної лікарні Павло Фалинський оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році доходи Павла Фалинського перевищили мільйон гривень: він отримав 938 тис. грн зарплати в лікарні, 134 тис. грн пенсії та 84 тис. грн зарплати за сумісництвом. Його дружина Наталія вказує 48 тис. грн доходу від підприємницької діяльності та 32 тис. грн пенсії.
Дружина головного лікаря є власницею житлового будинку у селі Скнилів біля Львова (226 м2) та земельної ділянки у цьому ж селі, вона є співвласницею земельної ділянки та нежитлового приміщення у місті Комарно, а також декларує придбану у 2021 році квартиру у Львові (46 м2). Павло Фалинський є власником земельної ділянки у Городку.
Подружжя не декларує жодних автомобілів, які б їм належали, або якими б вони користувались. Також у Павла та Наталії Фалинських немає жодних заощаджень (грошових активів).
Нагадаємо, що у 2015 році головного лікаря Городоцької лікарні Павла Фалинського обвинувачували у хабарництві. Суд виправдав директора лікарні, але прокурор скасував вирок у апеляційному суді. У 2021 році Павла Фалинського звільнили від кримінальної відповідальності через закінчення термінів давності.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.