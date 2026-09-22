Контрабанду виявили на митному посту «Тиса»

На кордоні з Угорщиною митники виявили у промисловому генераторі партію нових автозапчастин. Директору італійської компанії загрожує до 1,5 млн грн штрафу.

Як повідомили у Закарпатській митниці у вівторок, 22 вересня, інцидент стався на посту «Тиса». Водій вантажівки надав документи про те, що італійська фірма доставляє до Києва електрогенераторні установки та компоненти до них: підігрівач паливного бака, контрольні панелі та діодний міст.

Митники за допомогою рентгенотелевізійної техніки виявили аномалії у вантажі та відправили фуру на ретельну перевірку.

«В одному з генераторів виявили майже 500 штук автомобільних запчастин торгових марок Iveco Group, Marellimotori, незаявлених у товаросупровідних документах та попередній декларації. Серед товару: масляні та паливні фільтри, картриджі паливного фільтра, ремені, термостати, автоматичні регулятори напруги, реле тиску, датчик (сенсор) рівня палива поплавкового типу, кришки паливного бака із замком та комплектом ключів виробництва різних країн світу», – розповіли в митниці.

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Італійська компанія в офіційному листі пояснила, що при попередній поставці, нібито через помилку працівників складу, відвантажили не весь товар. Тому керівник фірми вирішив його дозавантажити, але чомусь розмістив автозапчастини всередині генератора без зазначення їх у товаросупровідних документах.

Генератор разом з прихованим товаром вартістю понад 1,5 млн грн вилучили до рішення суду. На директора італійської компанії склали протокол за ч. 1 статті 483 Митного кодексу України (приховування товарів вд митного контролю). Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі від 50% до 100% вартості незаконно ввезеного майна, з конфіскацією товарів і транспортних засобів зі спеціально виготовленими сховищами.