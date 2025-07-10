Чиновника затримли під час передачі хабаря

9 липня на Тернопільщині під час отримання хабаря в розмірі 50 тис. грн затримали керівника одного з комунальних підприємств. 10 липня прокуратура області повідомила йому про підозру у вимаганні неправомірної вигоди.

За даними слідства, підприємниця з Тернопільщини шукала приміщення для пошиття спецодягу. Жінку познайомили з директором комунального підприємства. Він запевнив, що має таке приміщення у Чортківському районі. Однак за погодження виділення цього будинку почав вимагати 50 тис. грн хабаря. За ці гроші він пообіцяв вплинути на рішення чиновників Тернопільської облради, щоб жінка змогла безперешкодно перемогти в аукціоні й отримати приміщення в оренду.

Правоохоронці затримали посадовця під час отримання грошей. Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

Про передачу хабаря підприємиця і чиновник домовився в Чортківському районі

Правоохоронці не називають ім’я директора комунального підприємства, однак сайт «Тернополяни» повідомив, що, ймовірно, йдеться про директора комунальної установи Тернопільської обласної ради «База спеціального медичного постачання» Романа Книша.

Наразі прокурори Чортківської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (вимагання і отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.