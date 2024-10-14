Директор львівського комунального АТП-1 Сергій Климчук

Директор львівського комунального АТП-1 Сергій Климчук оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Сергій Климчук отримав понад мільйон гривень зарплати у АТП-1, а також 19 тис. грн за надання підприємству майна в оренду, окрім цього він вказав 66 тис. грн процентів від банку. Його дружина Христина Климчук вказала 28 тис. грн пенсії. Посадовець декларував 600 тис. грн та 10 тис. доларів заощаджень (грошових активів) станом на кінець 2023 року.

У березні 2022 року Сергій Климчук став власником авто Mercedes-Benz GLC (2017 року випуску), задекларованою вартістю 670 тис. грн. Його дружина має два автомобілі: Renault Captur (2015 року випуску) та Chevrolet Aveo (2009 року випуску).

Із нерухомості подружжя декларує дві квартири у Львові (76 м2 та 74,3 м2 – друга перебуває на етапі будівництва), а також земельну ділянку на Львівщині.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.