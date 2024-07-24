В.о. генерального директора Львівського онкологічного центру Олег Дуда

В.о. генерального директора Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру Олег Дуда оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Олег Дуда отримав 821 тис. грн у львівському онкоцентрі та 395 тис. грн від відчуження рухомого майна. Дружина медика Іванна Дуда декларує 1,4 млн грн від підприємницької діяльності, 430 тис. грн зарплати у онкоцентрі та 17 тис. грн гонорарів від ТзОВ «Рош Україна». Загальний річний дохід подружжя становить 3 мільйони гривень.

Подружжя декларує низку нерухомості у Львові: три квартири (106,9 м2, 83 м2, 118 м2) та три паркомісця, два офісних приміщення (90 м2 та 71,8 м2), дві земельні ділянки та незавершене будівництво в області. Іванна Дуда із 2020 року є власницею авто Audi A6 (2016 року випуску). Протягом останніх років Дуди не купували нового рухомого чи нерухомого майна.

Олег Дуда у 2024 році переміг у конкурсі на посаду керівника Львівського обласного онкоцентру, він є в.о. директора медзакладу та працював на посаді заступника директора. Дуда закінчив ЛНМУ ім. Данила Галицького за спеціальністю хірургія. З 2017 по 2021 він був головою Українського лікарського товариства у Львові. З 2019 року Олег Дуда є головою комісії охорони здоров'я Громадської ради при Львівській ОВА, а у 2020 році став депутатом Львівської обласної ради від «Європейської Солідарності».

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.