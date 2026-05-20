Працівники упродовж п’яти місяців не ходили на роботу

У Тернополі директор державного оборонного підприємства залучав до ремонту своєї квартири підлеглих працівників. Правоохоронці оголосили йому підозру у зловживанні службовим становищем. Про це повідомили в поліції Тернопільщини у середу, 20 травня.



За даними правоохоронців, 52-річний посадовець запропонував чотирьом працівникам підприємства робити ремонт у своїй квартирі. Директор пообіцяв їм нараховувати та виплачувати зарплату, як за звичайну роботу. Працівники погодилися на цю пропозицію.

Упродовж п’яти місяців – з вересня 2024 року по січень 2025 року – вони не ходили на роботу та не виконували своїх обов’язків, однак продовжували отримувати заробітну плату. Як наслідок, державному підприємству завдано збитків на понад 314 тис. грн.



Слідчі поліції повідомили директору підприємства про підозру за ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років, а також штраф. Суд прийняв рішення про відсторонення керівника від займаної посади.