Директор Першого медоб’єднання Львова Олег Самчук подав декларацію про доходи за 2023 рік
Олег Самчук вказав 2,5 млн грн зарплати та нове авто
Генеральний директор Першого територіального медичного об’єднання (ТМО) Львова Олег Самчук подав декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Олег Самчук отримав 2,5 млн грн зарплати у Першому ТМО та 23 тис. грн зарплати за сумісництвом у Львівському медуніверситеті. Дружина посадовця Уляна також працює у Першому ТМО та у 2023 році отримала 162 тис. грн зарплати, ще 184 тис. грн вона отримала від підприємницької діяльності, також Уляна Самчук задекларувала 25 тис. грн соцвиплат.
Олег Самчук може користуватись двома авто: Toyota Highlander 2021 року випуску та Toyota Camry 2020 року випуску – останню автівку Олег Самчук придбав у 2023 році за 820 тис. грн.
Сім’я гендиректора Першого ТМО із 2021 року має право користуватись житловим будинком у Брюховичах (215 м2), у цьому ж селищі вони користуються ще двома земельними ділянками. Подружжя має низку об’єктів нерухомості на Волині, зокрема земельні ділянки, квартиру та гараж у Ковелі, Уляна Самчук також декларує квартиру та гараж у Львові.
Нагадаємо, що у лютому 2020 року Олег Самчук очолив львівську лікарню швидкої допомоги, до цього він очолював Ковельську районну лікарню, яка відома в Україні успішними пересадками серця. Олег Самчук запустив трансплантацію органів у Львові та доклався до запуску аеромедичної евакуації.
Після кадрових зміг львівські трансплантологи вперше провели пересадку печінки та вперше в Україні львів'яни прооперували дитину з допомогою робота. У 2021 році Олег Самчук увійшов до сотні найвпливовіших людей України за версією «Форбс». У 2022 році Олег Самчук очолив Перше ТМО Львова, до цього він був в.о. керівника ТМО.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.