У 2022 році Олег Самчук очолив Перше ТМО Львова

Генеральний директор Першого територіального медичного об’єднання (ТМО) Львова Олег Самчук подав декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Олег Самчук отримав 2,5 млн грн зарплати у Першому ТМО та 23 тис. грн зарплати за сумісництвом у Львівському медуніверситеті. Дружина посадовця Уляна також працює у Першому ТМО та у 2023 році отримала 162 тис. грн зарплати, ще 184 тис. грн вона отримала від підприємницької діяльності, також Уляна Самчук задекларувала 25 тис. грн соцвиплат.

Олег Самчук може користуватись двома авто: Toyota Highlander 2021 року випуску та Toyota Camry 2020 року випуску – останню автівку Олег Самчук придбав у 2023 році за 820 тис. грн.

Сім’я гендиректора Першого ТМО із 2021 року має право користуватись житловим будинком у Брюховичах (215 м2), у цьому ж селищі вони користуються ще двома земельними ділянками. Подружжя має низку об’єктів нерухомості на Волині, зокрема земельні ділянки, квартиру та гараж у Ковелі, Уляна Самчук також декларує квартиру та гараж у Львові.

Нагадаємо, що у лютому 2020 року Олег Самчук очолив львівську лікарню швидкої допомоги, до цього він очолював Ковельську районну лікарню, яка відома в Україні успішними пересадками серця. Олег Самчук запустив трансплантацію органів у Львові та доклався до запуску аеромедичної евакуації.

Після кадрових зміг львівські трансплантологи вперше провели пересадку печінки та вперше в Україні львів'яни прооперували дитину з допомогою робота. У 2021 році Олег Самчук увійшов до сотні найвпливовіших людей України за версією «Форбс». У 2022 році Олег Самчук очолив Перше ТМО Львова, до цього він був в.о. керівника ТМО.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.