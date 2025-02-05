Правоохоронці оголосили підозру в службовій недбалості директору комунального підприємства у Дубні. Посадовець не виявив помилку в документації, внаслідок чого підприємство отримало зайвих 1,6 млн грн із держбюджету. Про це повідомила 5 лютого пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, посадовець не перевірив достовірність даних під час здійснення розрахунків обсягів заборгованості з різниці в тарифах та інших його складових за 2016-2021 роки, і їх подали до профільної обласної комісії.

«Внаслідок такої службової недбалості на рахунок підприємства зайво перерахували гроші державного бюджету у розмірі понад 1,6 млн грн», – зазначають у прокуратурі.

Посадовцю оголосили підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає від двох до пʼяти років тюрми з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років.