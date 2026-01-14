Керівника комунального підприємства у Рівному підозрюють у службовій недбалості

У Рівному правоохоронці повідомили про підозру директору комунального транспортного підприємства у службовій недбалості, яка призвела до понад 2,1 млн грн збитків. Про це у вівторок, 13 січня, повідомили пресслужби поліції та прокуратури області.

За даними слідства, департамент інфраструктури Рівненської міської ради уклав із комунальним підприємством договір на пасажирські перевезення міським електротранспортом. Документ передбачав компенсацію з бюджету громади втрат перевізника за скасовані рейси з незалежних від нього причин.

Слідчі встановили, що 60-річний керівник підприємства вносив до актів виконаних робіт завищені суми за надані транспортні послуги. Унаслідок цього бюджету Рівненської міської територіальної громади завдали збитків на суму понад 2 млн грн.

Правоохоронці не називають прізвище підозрюваного, проте перевезення міським електротранспортом у Рівному організовує комунальне підприємство «Рівнеелектроавтотранс». Його очолює 60-річний Валентин Ткачук.

Також у грудні 2025 року агенція журналістських розслідувань «Четверта влада» повідомляла, що поліція розслідує можливі зловживання під час закупівлі тролейбусів у Рівному. Тоді керівник підприємства відмовився коментувати придбання транспорту.

Посадовцю оголосили підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). До суду вже скерували клопотання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.