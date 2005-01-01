Директора миколаївського аеропорту затримали при спробі дати ₴700 тис. хабара голові ОДА

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 12:361611

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У Миколаєві затримали директора міжнародного аеропорту Михайла Галайка, який запропонував 700 тисяч гривень хабара очільнику Миколаївської облдержадміністрації Олексію Савченку.

Його затримали у кабінеті Савченка у четвер, 28 грудня, о 22:25. Поліція виявила при ньому 700 тисяч гривень. Ці гроші були запропоновані як хабар за продовження трудового контракту, термін дії якого днями закінчився, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Всього він пропонував понад 2,5 мільйонів гривень, щоб залишитися на посаді.

«Зазначені грошові кошти корупціонер отримав як “відкат” від керівника ТОВ “Автомагістраль” за підписання актів виконаних робіт з будівництва злітної смуги на суму 64 мільйони гривень», – написав Юрій Луценко.

Зазначимо, міжнародний аеропорт Миколаєва є комунальним підприємством. Галайка призначили виконувачем обов’язків директора аеропорту в лютому 2017 року, про його призначення повідомляв сам Савченко.

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