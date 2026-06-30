Парки «Знесіння» та «Високий замок» належать до заповідних територій

Поліцейські спільно з прокурорами викрили директорів двох львівських парків, які належать до природно-заповідного фонду («Знесіння» та «Високий замок») на незаконній вирубці дерев. За версією слідства, керівники парків дозволили вирубку понад 100 дерев, завдавши шкоди загалом на майже 8 млн грн. Натомість у Львівській міськраді назвали дії керівників парків законними, оскільки йшлося про видалення пошкоджених та аварійних дерев.

Як повідомили у вівторок, 30 червня, у поліції та прокуратурі Львівщини, 46-річний львів’янин, директор регіонального ландшафного парку перевищив свої повноваження. Замість берегти насадження, він без отримання належних дозволів ініціював вирубку дерев у заповідній зоні.

«Попри те, що таких документів не було, у липні 2024 року директор уклав договір на вирубку з приватним підприємцем. Таким чином було незаконно вирубано 67 дерев різних порід на території підконтрольного посадовцеві парку. Зокрема, тополі, клени, горіхи, каштани, граби, липи, ясени, в’язи та акації», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Шкода, завдана довкіллю унаслідок рішень директора, склала понад 4,2 млн грн.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Директорам парків оголосили підозри за перевищення повноважень та незаконні рубки

45-річний житель Львівського району, керівник іншого парку, який є пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення, дав розпорядження на проведення рубки безпосередньо підконтрольним йому працівникам.

«Відтак на території природно-заповідного фонду за період з квітня 2024 до березня цього року було незаконно зрізано 45 дерев. Йдеться про клени, каштани, акації, в’язи та ясени. Матеріальна шкода, завдана довкіллю, сягає майже 3,7 млн грн», – додали в прокуратурі.

Керівникам обох парків повідомили про підозри: одному – у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 ККУ), другому – у незаконній порубці дерев на території природно-заповідного фонду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 ККУ).

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозри отримали директор парку «Знесіння» Тарас Микітчак та директор парку «Високий замок» Роман Процакевич.

У Львівській міськраді зреагували на повідомлення підозр керівникам двох парків. На думку посадовців, дії керівників парків були законними, оскільки йшлося про аварійні та пошкоджені дерева, які могли становити небезпеку для відвідувачів.

«У департаменті природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради наголошують: процедура видалення аварійних дерев у парках природно-заповідного фонду здійснювалася відповідно до постанови Кабінету міністрів України №1045 і багато років застосовується в аналогічних випадках. На кожне дерево, яке підлягало видаленню, оформлювали відповідний акт. Такі акти підписували садівники, представники управління екології та представники Державної екологічної інспекції», – сказано в повідомленні мерії.