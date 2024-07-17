Директорка 1-ї поліклініки Львова Галина Мотульська

Генеральна директорка 1-ї міської поліклініки Львова Галина Мотульська оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Галина Мотульська отримала 773 тис. грн зарплати у 1-й поліклініці Львова, а також 254 тис. грн від відчуження рухомого майна. Чоловік очільниці поліклініки Олег Мотульський працює у Львівській обласній клінічній лікарні та декларує 134 тис. грн зарплати, окрім основного доходу він також вказав отримані за сумісництвом 16 тис. грн у 1-й міській поліклініці Львова та 26 тис. грн від «Львів медікал центр хірургія». Також Олег Мотульський вказав 26 тис. грн пенсії.

Подружжю належать дві квартири у Львові (69,7 м2 та 40 м2), а також два нежитлові приміщення (21,7 м2 та 4 м2). Протягом 2021-2023 років Мотульські не купували нової нерухомості. Із 2021 року Олег Мотульський їздить на авто Jeep Cherokee (2015 року випуску). Більшість своїх заощаджень (грошових активів) подружжя зберігає готівкою: 700 тис. грн, 4,8 тис. доларів, 5,8 тис. євро.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.