Катерина Походай очолила 2 поліклініку Львова у 2024 році

Генеральна директорка 2-ї міської поліклініки Львова Катерина Походай оприлюднила свою декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Катерина Походай очолила 2 поліклініку Львова у 2024 році, торік вона була завідувачкою амбулаторного поліклінічного центру лікарні Святого Пантелеймона, членкинею лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). Як вказано у декларації, у 2023 році Катерина Походай отримала 766 тис. грн зарплати у Першому ТМО Львова та ще близко 60 тис. грн інших доходів (від відчуження майна, страхові виплати і тд.).

У 2023 році лікарка Катерина Походай стала власницею авто Mitsubishi Outlander (2018 року випуску), задекларованою вартістю 583 тис. грн. У очільниці поліклініки немає власного житла, але вона може користуватись батьківським будинком та земельною ділянкою у Львові.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.