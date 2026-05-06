Пацієнтка з лікарями, які врятували її пальці

Спеціалісти львівської лікарні св. Луки упродовж майже 8 місяців рятували руку директорці львівського ліцею №8 Оксані Курській, яка серйозно травмувала пальці лівої руки під час поїздки з учнями на Кіпр. На щастя, їхні зусилля були успішними.

Оксана Курська – директорка ліцею №8 Львівської міської ради. Торік вона повезла учнів на відпочинок до англомовного табору на Кіпрі, де і трапився інцидент. Одного дня діти з вчителями вирішили покататися на зіплайні (швидкісний спуск на міцному сталевому тросі). Коли канатною дорогою спускалася директорка, її ліва рука раптово злетіла з ручки, за яку трималася, і жінка інстинктивно схопилася за металевий трос. Постраждала зчесала шкіру, м’язи та сухожилки на пальцях. Настільки сильно, що було видно кістку, повідомили у лікарні.

Її доправили до найближчого медзакладу, але з’ясувалося, що туристичне медичне страхування не покриває лікування таких травм. Тож жінка терміново вирушила з Кіпру до Львова і вже через день була в лікарні св. Луки.

Травма була серйозна: обширні рвані рани нігтьової та середньої фаланги двох пальців лівої кисті з повним дефектом шкіри та сухожилків згиначів, тож пацієнтка могла просто втратити ці пальці. Хірурги кисті взялися рятувати їх від ампутації, вони виконали реконструктивну операцію відому, як італійська пластика. Хірурги закрили дефект повношаровим клаптем на судинних ніжках. На щастя, пересаджений клапоть прижився, правда, пацієнтка місяць ходила з фактично пришитою до власного тіла рукою.

Згодом їй встановили сухожильні спейсери, тимчасові медичні імпланти, завдання яких – підготувати канал для майбутньої пересадки сухожилків. Операція з їхнього відновлення була вже четвертою і також пройшла успішно. Хірургам вдалося повернути пацієнтці здатність згинати пальці.

«Лікарі зробили, здавалося б, неможливе – врятували мої пальці й повернули мені можливість жити та працювати повноцінно. Для мене це не просто лікування – це другий шанс», – каже пацієнтка.

Хірургічне лікування тривало майже 8 місяців. Лікарям вдалося не лише вберегти пальці від ампутації, а й відновити їхні функції. Наразі жінка активно займається з фізичним терапевтом.